Vatikan

Vatikan'ın ünlü Aziz Petrus meydanına bakan ofisinin penceresinden geleneksel pazar duasını icra eden Papa, buradaki konuşmasında Karadeniz Tahıl Anlaşması'na değindi.

Tahılın insanlığı beslemek için Rabb'in verdiği bir armağan olduğunu ifade eden Papa, "Acı çeken Ukrayna için dua etmeyi bırakmayalım, buradaki savaş tahıl dahil, her şeyi yok ediyor ve bu, Rabb'e karşı işlenen ciddi bir suç." dedi.

Katoliklerin ruhani lideri, açlıktan muzdarip milyonlarca kişinin feryat ettiğini dile getirerek, "Kardeşlerime, Rusya Federasyonu yetkililerine, Karadeniz Girişimi'nin geri gelmesi ve tahılın güvenli şekilde taşınması için çağrıda bulunuyorum." ifadesini kullandı.

Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak için BM, Rusya, Türkiye ve Ukrayna, 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da düzenlenen törende Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı imzalamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peşkov, süresi dolan anlaşmaya ilişkin 17 Temmuz'da yaptığı açıklamada, "Tahıl koridoru anlaşması fiilen son buldu, durduruldu. Rusya, ilgili şartlar uygulanır uygulanmaz derhal tahıl anlaşmasına geri dönecek. Anlaşmanın Rusya ile ilgili kısmı yerine getirilmedi." ifadelerini kullanmıştı.

AA