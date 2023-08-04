Haber: Damla Oya Erman

Şirket CEO'su Rob Lynch, franchise sahiplerinin enflasyon nedeniyle kârlılıklarını korumak için fiyatları hızla artırdığını ve bu durumun müşteri harcamalarını olumsuz etkilediğini belirtiyor.

Özellikle son birkaç yıl içinde artan maliyetler nedeniyle birçok şirket fiyatlarını yükseltmiş ve bir süre müşterilerin bu yüksek fiyatlar karşısında şaşırtıcı bir şekilde direnç gösterdiğini görmüştü.

Ancak şimdi, müşteriler artık geri adım atmaya başlamış durumda ve bu sadece Papa Johns ile sınırlı değil. Kraft Heinz gibi diğer şirketler de ürünleri için yüksek fiyatlar uygulamış ve bu nedenle satış hacimlerinde düşüş yaşamıştır. Hatta Coca-Cola ve Kellogg gibi dev şirketler de aynı sorunla karşı karşıya kalmıştır.

Papa Johns, franchise sahiplerinin satışları artırmak için indirimlerde stratejik olmasını teşvik ederek bu düşüşü durdurmaya çalışıyor. CEO Rob Lynch, özellikle dijital kanallar aracılığıyla uygulanan indirimlerin önemli olduğunu vurguluyor. Ancak pizzacıların, özellikle diğer fast food satıcılarına kıyasla, fiyatlandırma konusunda bir dezavantajı bulunuyor.

Fast food restoranlarında genellikle otomobil servisi sunulurken, pizza siparişleri çoğunlukla önceden planlanarak ve internet üzerinden yapıldığı için müşteriler fiyatlar hakkında daha fazla araştırma yapma eğilimindedirler.

Papa Johns, bu zorluğun üstesinden gelmek için stratejiler geliştirmeye devam ediyor ve müşteri tabanını korumak ve genişletmek için çabalıyor. Ancak tüm gıda sektörü, fiyatlandırma ve müşteri harcamaları konusunda dikkatli bir denge sağlamak zorunda kalacak gibi görünüyor.