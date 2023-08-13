Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Vatikan’daki Pazar duası sonrası konuşmasında “Birkaç gün önce Akdeniz'de trajik bir tekne kazası daha meydana geldi: 41 kişi hayatını kaybetti. Onlar için dua ettim” dedi ve şöyle devam etti: “Acı ve utançla söylemek zorundayız: bu yılın başından beri neredeyse 2 bin erkek, kadın ve çocuk Avrupa'ya ulaşmaya çalışırken bu denizde öldü. Bu insanlığımızın açık yarasıdır.” dedi.

Akdeniz'de bu yıl yaklaşık 2 bin göçmenin Avrupa'ya geçmek isterken yaşamını yitirdiğine işaret ederek siyasetçileri bu durumu engellemeye çağırdı.

“Dayanışma ve kardeşlik duygularıyla, bu yarayı sarmaya yönelik siyasi ve diplomatik çaba” gösterilmesi çağrısı yapan Papa, ayrıca göçmenleri kurtarmak için çalışanların kararlılığını desteklediğini de vurguladı.

Vatikan'ın resmi yayın organlarından Vatican News sitesinin haberine göre, Papa, Vatikan'ın ünlü Aziz Petrus meydanına bakan ofisinin penceresinden geleneksel pazar duasını icra etti.

Duanın ardından yaptığı konuşmada, İtalya'da hafta içi meydana gelen göçmen teknesi faciasında 41 kişinin öldüğünü anımsatan Papa, bu kişiler için dua istedi.

HABER: MERVE ELÇİ