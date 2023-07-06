İSTANBUL- 2008 yılında ‘Anladım’ şarkısında düet yapan Pamela ve Cem Adrian bu defa farklı bir birliktelik gerçekleştiriyor. Sözü ve müziği Cem Adrian’a ait olan ‘Kalbinin Kırıkları’ şarkısını Pamela kendine has tarzıyla seslendiriyor. Sözleriyle duygu yüklü, müziğiyle enerji dolu bu global dance ve dance pop kabul edilen şarkının düzenlemesini Ufuk Kevser üstlendi. Single ın kapak fotoğrafı Koray Birand’a, görsel tasarımı ise Orçun Çetin’e ait. Şarkının kapağında Pamela duygusal olarak kendini aşağı bırakan ya da güçlü enerjisiyle yukarı çıkan biri olarak resmediliyor;‘Kalbinin Kırıkları’na yakışan haliyle.

Pamela yeni teklisi için hislerini şöyle açıklıyor ' insan büyüdükçe, yaşadıkça, aşık olup hayal kırıklıklarına uğradıkça insan olduğunu anlar. Hayatımızda sadece birliktelikler olup yalnızlıklar olmasaydı yine eksik kalırdık çünkü insan tüm duygularıyla insandır. Kalbinin Kırıkları her ne kadar dinlerken dans ettiren bir şarkı olsa da özünde bir mutluluk şarkısı sayılmaz. Bu şarkıyı 15 yıl önce Cem Adrian bana dinlettiğinde yayınlanması hiç o kadar uzun yıllar sonra olacak gibi düşünmemiştik. Sözleriyle kalbimizi vuran bu şarkının müziğini de Cem Adrian üstlendi ve Ufuk Kevser düzenlemesini gerçekleştirdi. 15 yıl sonra da olsa Kalbinin Kırıklarını duyurabildiğimiz için çok mutluyum, geç kalmadık biliyorum ne dansa ne aşka!'

HABER: MERVE ELÇİ