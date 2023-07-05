Genç DJ'in yaptığı remixler, remix dinleyicileri tarafından çok kez tıklanıyor ve bu sayede her geçen gün daha fazla insanın kendisini tanımasını başarıyor.Henüz yeni çıkan şarkıları bile çok kısa süre içerisinde tekrar düzenleyip kanalında yayınlayan Berkan Ural, remix kültürüne hız, kalite, başarı eklemeye devam ediyor.Her şarkıda farklılık yaratan, şarkının gidişatını bozmadan ortaya güzel bir çalışma çıkaran genç müzisyen, başarılarını YouTube'da 10 Milyon izlenmeyi aşarak kutlamış oldu.

Remixleri Vazgeçilmez Hâle Getiriyor!

YouTube kullanıcılarının ve remix dinleyicilerinin bazı remix çalışmalarını orjinalinden bile daha çok beğendiğini ele alarak yoluna emin adımlarla devam eden Berkan Ural, yaptığı remix şarkılarının sürekli dinlenmesini, insanların beğenebileceği tarzda düzenlemeler yaparak sağlamakta.

Rekor Üstüne Rekor!

Her gün başarı üstüne başarı sağlayan, rekor üstüne rekor kıran Berkan Ural, farklı müzik platformlarındada kendisini üst sıralara taşıyor.Bu sayede kendisini daha önce tanımayan kullanıcılarada kendini tanıtma fırsatı yakalamış oluyor.

110 Ülkede Dinlendi!

İsveç merkezli dünyaca ünlü dijital müzik ve podcast platformu olan Spotify'ın 2022 verilerine göre müzik yapımcısı Berkan Ural, tam 110 ülkede yüz binlerce dinleyiciye şarkılarını ulaştırdı.Bu ülkelerden en çok dinlendiği ilk 5 ülke ise sırasıyla şöyle oldu: Türkiye, Almanya, Hollanda, Avusturya, Fransa.

Spotify Türkiye En Viral 50 Listesinde Yer Aldı!

Spotify platformunun yine 2022 istatistiklerine dayanarak "Spotify Türkiye En Viral 50" listesine adını altın harflerle yazdırdı.

Instagram Adresi:

https://www.instagram.com/berkanural

Spotify Sanatçı Profili:

https://open.spotify.com/artist/1AuMTwucJXsqEYWyP7rzt3

YouTube Kanalı:

https://www.youtube.com/channel/UCoJqwTgi_lZpqKKai2na7kQ/