Haber: Damla Oya Erman



Şirketin X hesabına göre, oyun sadece PC Steam servisinde bir haftadan daha kısa sürede tam 7 milyon birim sattı. Ancak bu başarı, daha fazla tartışmaya neden olan bir karşı tepkiyi beraberinde getirdi.

“#Palworld sadece 5 günde 7 milyon kopya sattı! Çok teşekkür ederiz!! Sorunları ve bazı kullanıcıların yaşadığı hataları çözmek için çalışmaya devam ediyoruz,” açıklamasıyla paylaşılan bu etkileyici rakam, oyunun aynı zamanda Xbox ve Windows PC platformlarında da mevcut olduğunu dikkate almıyor.

Oyuncular, oyun içinde büyük, açık bir dünyada bulunuyor ve Pokémon benzeri yaratıkları çevredeki düşmanlara karşı savaşmak, açlığı ele almak ve doğal olaylarda hayatta kalmak için kullanıyorlar.

Ancak Pokémon'a yapılan benzetmeler, tartışmalara yol açtı. Nintendo platformlarındaki uzun soluklu Pokémon franchise'ının hayranları, çeşitli yaratık tasarımlarının çok yakın benzerlik göstermesinden rahatsız oldu. IGN video oyunu haber kaynağına göre, durum öyle bir hal aldı ki, Pocketpair'ın ölüm tehditleri aldığı iddia edildi.

Bir Pocketpair topluluk yöneticisi, şu ifadeleri paylaştı: “Tüm DM'lerim ve e-postalarımın hepsine aceleyle çalışıyorum! Ancak ölüm tehditlerini, şirkete yönelik tehditleri ve aşırı abartılı iddiaları atlamamı bağışlayın. Eğer gerçek bir insan gibi yazabiliyorsanız, en kısa sürede cevap vereceğim!”

Pocketpair CEO'su Takuro Mizobe, iddia edilen ölüm tehditlerine X üzerinden yanıt verdi ve çalıntı iddialarını “iftira” olarak nitelendirdi.

Bu tür tutkulu oyuncu davranışları, örneğin Gamergate kültür savaşlarından çıkan taciz kampanyaları, doxxing ve ölüm tehditleri gibi, yeni bir durum değil. Toksik davranışlar, 2017'de Kansas'ta bir adamın "swatting" nedeniyle ölümüne yol açtı ve geçen yıl bir Oyun Geliştiriciler Konferansı anketine katılanların %91'i taciz ve kötüye kullanımın stüdyolar için bir endişe kaynağı haline geldiğini belirtti.

Hukuki işlemlerin olasılığına gelince, Mizobe, Japon outlet Automation ile konuşurken endişeli görünmedi ve "Palworld"ün, Nintendo'nun sevilen franchise'ından esinlenmiş olmasına rağmen, yakın zamandaki "Ark: Survival Evolved" gibi diğer hayatta kalma macera oyunlarına daha yakın olduğunu belirtti.

Pocketpair şu ana kadar davalardan kaçındı, ancak bir YouTuber oyunu bağımsız olarak değiştirerek "ACTUAL Pokemon into Palworld" koydu ve Nintendo'dan telif hakkı iddiasıyla karşılaştı. “Nintendo beni buldu, lütfen beni dualarınızda bırakın,” ifadesini kullandı.