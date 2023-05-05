İSTANBUL AA- Türkiye'nin ilk Türk müziği ilkokulu olan kurumdan yapılan açıklamada, yeni öğrencilerin seçileceği yetenek sınavının 22-26 Mayıs'ta düzenleneceği, son başvuru tarihinin 20 Mayıs olduğu belirtildi.

Yetenek sınavına girecek öğrencilerin, "ritim tekrarı", "ses tekrarı", "şarkı söyleme" ve "ödev şarkı geri dönüşleri" olmak üzere 4 aşamalı değerlendirmeden geçeceği kaydedildi.

Bilal Erdoğan'ın mütevelli heyeti başkanı olduğu Yeni Türkiye Eğitim Vakfına bağlı okulda alanında uzman akademisyenlerin yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TRT sanatçılarından oluşan eğitmenlerin ders verdiği, Milli Eğitim Bakanlığı müfredatının yanında özel hazırlanmış müzik branş derslerinin ilave edildiği aktarıldı.

Tam donanımlı konser salonu, tematik Türk Müziği Müzesi, ses kayıt stüdyosu, dijital ses arşivi, akustik avlu gibi müziğe ve sanata dair pek çok imkanın bulunduğu okulda birçok enstrümanla çeşitli derslerin verildiği bildirildi.