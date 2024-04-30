Pakistan'ın resmi haber ajansı Associated Press of Pakistan'a (APP) göre, Pakistan Bölgesel Afet Yönetim İdaresinin (PDMA) açıklamasında, Hayber-Pahtunhva eyaletinin bazı bölgelerinde şiddetli yağış nedeniyle 116 evin hasar gördüğü ve bazı yolların ulaşıma kapandığı kaydedildi.

Açıklamada, 3 gündür etkili olan şiddetli yağışlarda 5'i çocuk 17 kişinin hayatını kaybettiği, 23 kişinin yaralandığı belirtildi.

Öte yandan, 148 büyükbaş hayvanın telef olduğu ifade edildi.

Acil yardım ekiplerinin şiddetli yağışlardan etkilenenlere yardım etmek için sahada olduğu aktarılan açıklamada, hasar gören yollarda onarım çalışmalarının başladığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, yağışlardan etkilenenlere en kısa sürede mali destek sağlanması için yerel yönetimlere talimat verildiği vurgulandı.