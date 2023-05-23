İslamabad

Pakistan'da oy kullanma işlemleri, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliği, Lahor ve Karaçi Başkonsolosluklarında 20-21 Mayıs'ta yapıldı.

Büyükelçilikte oy kullanma işlemlerinin 21 Mayıs’ta yerel saatle 19.00'da tamamlanmasının ardından sandıklarda toplanan kapalı zarflar, müşahitler nezaretinde mühürlenerek diplomatik torbalara konuldu.

Türkiye’nin İslamabad Büyükelçiliği Birinci Müsteşarı Emel Derinöz Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Pakistan'daki oy kullanma işlemlerinin sorunsuz geçtiğini ve diplomatik torbalardaki oy pusulalarının İslamabad Büyükelçiliğinde muhafaza edildiğini belirtti.

Tekin, gece saatlerinde İslamabad Uluslararası Havalimanı’na taşınan oy torbalarının diplomatik kurye eşliğinde Türk Hava Yollarının (THY) İstanbul seferini gerçekleştirecek uçağa konulduğunu açıkladı.

Söz konusu işlemin Lahor ve Karaçi’deki Başkonsolosluklarda da aynı şekilde yapıldığını ifade eden Tekin, oy pusulalarının bu şehirlerden de diplomatik kuryelerle hava yolu ile İstanbul’a gönderildiğini söyledi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre Pakistan'da 1232 kayıtlı Türk seçmen bulunuyor.

AA