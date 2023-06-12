İslamabad

Geo News televizyonundaki habere göre, eyalet yönetimi, şimdiye kadar Şah Bandar Adası'ndan 2 bin kişiyi tahliye ederek güvenli bölgelere yerleştirdi.

Yetkililer, siklon fırtınasının etkili olması beklenen Badin bölgesine bağlı köylerden 50 bin kişinin tahliye edileceğini açıkladı.

Karaçi sahil yolu da halkın denize açılmasını engellemek amacıyla trafiğe kapatıldı.

Siklon fırtınasının, 15 Haziran’da Pakistan’ın kıyı kesimini vurması bekleniyor.

Yetkililer, fırtına tehlikesi geçene kadar balıkçıların denize açılmasını ve sahillere girişleri 10 Haziran'da yasaklamıştı.

1999'da Saffir-Simpson Kasırga Ölçeği'ndeki 3. dereceye eşdeğer bir fırtına, Pakistan'ın Thatta bölgesini vurmuş ve 6 bin 200 kişinin ölümüne yol açmıştı.

AA