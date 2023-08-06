Dünya basınında ‘son dakika’ kodu ile gerçekleşen tren kazasında bilançonun çok ağır olduğu söylendi. Pakistan devlet televizyonu en az 15 kişinin öldüğünü 40 kişinin ise yaralandığını belirtti.

Eyalet demiryolu yetkilisi Ijaz Shah basına verdiği açıklamada,kazada çok sayıda yaralı ve ölü olduğunu doğruladı. Ayrıca bölgeye yardım treninin yola çıktığı da belirtti.

Yetkililer trenin normal hızda ilerlediğini, kazanın neden olduğuna dair henüz bir bilgi olmadığını açıkladı.

Olay yerine intikal eden yetkililer, çok sayıda yolcunun da raydan çıkan vagonlarda mahsur kaldığını aktardı.

HABER:MERVE ELÇİ