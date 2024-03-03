Ankara

Afet Yönetim Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde son 3 gündür etkili olan yağışların yol açtığı afet ve kazalarda 32 kişi yaşamını yitirdi.

Ülkenin kuzeybatısındaki Hayber-Pahtunhva eyaleti ile güneybatısındaki Belucistan eyaletlerinde şiddetli yağmura eşlik eden kar yağışının heyelanları tetiklemesi sonucu evlerin çatı ve duvarları çökerken, bazı yollar kapandı, elektrik ve telefon direkleri yıkıldı.

Yağışların neden olduğu afet ve kazalarda Hayber-Pahtunhva eyaletinde 27 kişi ölürken, 38 kişi yaralandı, Belucistan eyaletinde ise 5 kişi yaşamını yitirdi.

Belucistan eyaleti Başbakanı Sarfraz Bugti, düzenlediği basın toplantısında, aşırı yağışların Gwadar kentinde yaklaşık 700 eve ciddi zarar verdiğini açıkladı.