Haber: Mert Osman Erman

Buna ek olarak, Kuzey-Batı Bajaur bölgesindeki patlamada Jamiat Ulema-e-Islam-Fazl (JUI-F) partisinin düzenlediği toplantı sırasında 100'den fazla kişi yaralandı.

Polis, patlamayla ilgili kanıtların, patlamanın muhtemel bir intihar saldırısı olduğunu gösterdiğini belirtti.

Kurtarma operasyonu tamamlandı ve tüm yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yetkililer ölü sayısının daha da artabileceğini, çünkü 15 kişinin kritik durumda olduğunu uyardılar.

Saldırının arkasındaki motivasyon henüz net değil. Güvenlik güçleri bölgeyi ablukaya aldı ve patlamayla ilgili bir soruşturma devam ediyor.

Pazar günü Bajaur'un Khar kasabasında, Afganistan sınırına yakın, Pakistan'ın Khyber Pakhtunkhwa eyaletinde, JUI-F işçileri için düzenlenen toplantıda yüzlerce kişi bulunuyordu.

Görüntüler, patlamanın sahneye yakın bir yerde meydana geldiği sırada yüzlerce kişinin bir kano altında toplandığını gösteriyor.

Bir görgü tanığı, çadırın çöktüğünü, kaçmaya çalışan insanların mahsur kaldığını söyledi.

Yerel televizyon kanallarında yayınlanan görüntüler, yaralıları hastaneye taşıyan ambulansları gösterirken, polis ciddi yaralananların acil tıbbi tedavi için askeri helikopterlerle yakındaki Peşaver'e götürüldüğünü doğruladı.

Yetkililer, ilçe hastanesinde bir sağlık acil durumu ilan ettiler.

Bazı ağır yaralılar, yüksek sayıda yaralı ile başa çıkmakta zorlanan sağlık kliniklerinin koridorlarında bekliyor.

JUI-F'nin bölgesel bir lideri olan Maulana Ziaullah, patlamada öldüğü yerel yetkililer tarafından BBC'ye bildirildi.

JUI-F, Pakistan parlamentosundaki hükümet koalisyonunun bir parçası olan önemli bir dini siyasi partidir.

Pakistan Başbakanı Shehbaz Sharif, sorumluları İslam, Kuran ve Pakistan için konuşanları hedef alan teröristler olarak kınayarak, "Onları Pakistan'ın yüzünden yok edeceğiz" dedi.

Politik toplantı, JUI-F'nin desteğini toplamak için bir fırsattı ve bu yılın ilerleyen dönemlerinde yapılması beklenen bir seçim öncesinde gerçekleşiyordu.

Henüz saldırıyı üstlenen olmamış olsa da, İslam Devleti grubunun (IS) Pakistan'daki yerel şubesi, bu yıl Bajaur'da birkaç saldırının arkasında olduklarını iddia etti ve daha önce JUI-F'ye yönelik saldırılardan sorumlu olduklarını iddia etmişti.

Haziran ayında, militanlar, Inayat Killi köyünde bir parti yetkilisinin suikastından sorumlu olduklarını söylemişlerdi.

IS, iddialarını Afganistan ve kuzey-batı Pakistan'da faaliyet gösteren "Horasan Vilayeti" şubesi adına yayınladı. Grup ayrıca Pakistan'daki saldırıları "Pakistan Vilayeti" şubesi adına iddia ediyor.