Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinden yapılan bilgilendirmeye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetlisi olarak Ankara'ya gelen Şerif, Esenboğa Havalimanı'nda üst düzey Türk yetkililer tarafından karşılandı.

Şerif'in heyetinde, Pencap Eyalet Başbakanı Seyid Muhsin Raza Nakvi, Pakistan Enformasyon ve Yayın Bakanı Marriyum Aurangzeb, Başbakan Özel Yardımcısı Tarık Fatemi yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Göreve Başlama Töreni"ne katılacak olan Şerif, ayrıca enerji, altyapı, gıda işleme ve tüketim malları gibi alanlarda faaliyet yürüten Türk iş insanlarıyla da bir araya gelecek.

ABD, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreninde Büyükelçi Flake ile temsil edilecek

ABD, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Göreve Başlama Töreni"ne katılacak heyeti açıkladı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, "Başkanı Joe Biden, Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 Haziran Cumartesi günü yemin törenine katılacak Başkanlık Heyetinin belirlendiğini duyurdu." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Jeffry L. Flake'in, ABD Başkanını temsilen Ankara'da düzenlenecek törene katılacağı belirtildi.

Küba Başbakanı Cruz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin törenine katılacak

Küba Başbakanı Manuel Marrero Cruz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin törenine katılacak.

Türkiye'nin Havana Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3 Haziran'da gerçekleştirilecek yemin törenine Küba Başbakanı Marrero'nun da iştirak edeceği bildirildi.

Marrero'nun heyetinde, Dışişleri Bakanlığı İkili İşler Genel Müdür Vekili Angel Villa Hernandez ve Küba'nın Ankara Büyükelçisi Alejandro Diaz Palacio'un da yer alacağı belirtildi.

Marrero'nun ayrıca 5 Haziran'da Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Küba iş konseyinin düzenleyeceği toplantıya da katılacağı kaydedildi.

Marrero'ya Başbakan Yardımcısı, Dış Ticaret ve Yabancı Yatırım Bakanı, Enerji Bakanı, Turizm Bakanı, Ulaştırma Bakanı ve Sağlık Bakanının da eşlik edeceği kaydedildi.

Başbakan Marrero'nun, Türkiye'de bulunduğu süre zarfında yerel yetkililer ve iş dünyasıyla görüşmeler yapması bekleniyor.

Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yemin törenine katılacak

Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin'in, ülkesini temsilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin törenine katılacağı bildirildi.

Irak Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreninde Irak hükümetinin de bulunacağı belirtildi.

Açıklamada, törene hükümeti temsilen Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin'in katılacağı kaydedildi.

AA