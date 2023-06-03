Konya'nın Karapınar ilçesine bağlı Mısırlı Yaylası'nda pancar tarlasında vatandaşlar, obruk oluştuğunu fark etti.

Çapı yaklaşık 25 metre, derinliği ise 15 metreyi bulan obruğu görünce tedirgin olan vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

Obruğun oluştuğu sırada çevrede bulunan vatandaşlardan Tahir Akpınar, gazetecilere, duydukları gürültünün ardından obruğun oluştuğu yere gittiklerini söyledi.

Büyük bir tozla karşılaştıklarını ifade eden Akpınar, "Olay yerinde o an kimsenin olmaması ve çalışmaması da büyük şans, tarla sahibine geçmiş olsun." dedi.

AA