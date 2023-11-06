HABER: DİNÇER KARACALAR

İsmini İzmir Kadifekale’nin eski adı Pagos’tan alan ve yeni teklisi ‘Hevesini Kaçırdım’ ile tüm dijital platformlarda yerini alan grup, müzikal serüvenine yeni bir solukla yoğun bir dönüş yapıyor.

Pagos: ‘Yeni teklimizi hem sadık kitlemizin hem de geniş kitlelerin severek dinleyeceğine inanıyoruz’

Galatasaray Liseli, Boğaziçi Üniversiteli grup üyeleri, profesyonel iş yaşamı ile müzik kariyerlerini birlikte yürütüyor.En büyük hedefleri ise sadece müziklerine konsantre olacak şekilde ilerlemek, lise yıllarındaki heyecan ve meraklarını kaybetmeden profesyonel müzik dünyasında yer almak.

Müziklerini hayatın içinden duyguları esas alarak üreten Pagos, rock tınılarının coşkusu ve hüznünün içine elektronik motifler dahil ederek yaşamın coşkusunu da müziklerinin bir parçası haline getiriyor.

Uzun yıllardır sahnelerde izleyicisi ile kemikleşmiş bir bağ kuran Pagos, farklı tarzlardaki müzikal deneylerine dinleyicilerinden her zaman olumlu tepkiler aldı ve dinleyici kitlesi müzikal yolculuklarında grupla beraber yürüdü.

Son yıllarda beste çalışmalarını aralıklı yapan grup, müzikal serüvenine yeni bir solukla yoğun bir dönüş yapıyor ve yeni çıkan teklisi ile bir albümün müjdesini veriyor!

Pagos, yeni çalışmalarını hem sadık kitlesinin hem de geniş kitlelerin severek dinleyeceğine inanıyor.

Pagos kimdir?

2013 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nde Ege Küçükmernek’in Berk Beşpınar ile tanışmasıyla İstanbul serüveni başlayan grup, İstanbul’da çok sayıda sahnede yer aldı. 2016'da Miam'da Arel Koray Nalbant prodüktörlüğünde ‘Yola Çıktık’ adlı ilk EP'yi Arpej Müzik'le çıkardı. Zamanla müziklerinde evrilmeler yaşayan grup yeni sound arayışlarına girdi ve bu dönem birçokmekandave festivalde sahne aldı. 3 yıl üst üste Zeytinli Rock Festivali’ne katılan grup 2019 yılında ‘Deliriyorum’ ile yeni soundunu sevenleri ile buluşturdu. Grubun 2020 yılında çıkardığı ‘Herkesin Bi Sırrı var’isimli single çalışması dijital platformlarda 1 milyondan fazla dinlendi ve Pagos, Türkrock ve elektronik müzik tutkunlarının yakından takip ettiği gruplar arasında yerini aldı.

Berk Beşpınar’ın kardeşi Eren Beşpınar’ın da tuşlu çalgılarla gruba katılmasıyla grubun kemik kadrosu oluştu. Grubun canlı performanslarına Ahmet Berk Özbek davulcu olarak eşlik ediyor.