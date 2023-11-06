HABER: SEDAT SARIKAYA

Müzik yaşantısına 8 yaşında Trt Antalya çocuk korosunda başlayıp Antalya'da İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarında devam eden Buse Onuk , ilk konser tecrübesini Sma hastası bir bebeğe yardım için düzenlenen organizasyonda edindi. TFB Records müzik şirketinden çıkardığı teklisi için basına röportaj veren Buse Onuk " Bu şarkı ile müzik piyasasında bende varım diyorum. Konser tekliflerine açığım. Sahne repertuvarıma güveniyorum. "Hiç Olmadın" isimli şarkıma sevenlerimden gelen ilk tepkiler çok olumlu herkes beğendiğini belirtti.Şarkımın daha iyi yerlere gelmesi en büyük temennim.Şarkım sevenlerime emanet " diyerek açıklamasını bitirdi.

Söz Müzik : Buse Onuk

Aranje : Burak Buluç

Edit&Mix Mastering : İlkan Günüç

Klarnet : Sercan Yamalı

Yönetmen : Ahmet Mücahit

Producer : İlkan Günüç& Osman Altun

Şarkı Linki : https://youtu.be/NeV6RgdwCnI? si=09CbXA4lA0oHB8i3