HABER: DİNÇER KARACALAR

Özgür Ordulu Orka Orkestrası, yeni şarkısı “Deli Divane” ile müzikseverlerle buluşuyor. Söz ve müziği Sezen Aksu’ya ait şarkının yeni düzenlemesine Özgür Ordulu ve Semih Burcu imzasını attı. Şarkının mix-mastering’i ise Utku Ünsal tarafından yapıldı.

YAPIMCI DA ÖZGÜR ORDULU

Yapımcılığını Orka Music Company ve Özgür Ordulu’nun üstlendiği “Deli Divane”nin single kapak fotoğrafı ve imaj fotoğrafları Ali Kaleli tarafından çekildi. Single’ın kapak tasarımı ise Emrah Özdoğan tarafından yapıldı.

YENİSİ YOLDA

Emrah Özbilen aynı zamanda “Deli Divane”ye çekilen video klibin yönetmen koltuğunda da oturdu. Tüm orkestra ekibinin birlikte yer aldığı klibin çekimleri Rota Plato’da yapıldı. Özgür Ordulu Orka Orkestrası, bundan sonraki single çalışmasında da yine Sezen Aksu’ya ait “Onursuz Olabilir Aşk” şarkısını yorumlayacak.