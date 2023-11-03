Haber: Mert Osman Erman

Muhamad, 20'sinin kısırlaştırılacağını, diğerlerinin yurtdışına transfer edileceğini ve "bazılarının" ötelenmesi gerektiğini söyledi.

Yıllardır hipoların sayısını kontrol altına almaya çalışan uzmanlar bulunmaktadır.

Escobar, bu hayvanları özel hayvanat bahçesi olan Hacienda Nápoles için ithal etti. 1993'te polisle çatışmada öldürüldükten sonra serbestçe dolaşmalarına izin verildi.

Yetkililer, Kolombiya'nın başlıca nehri olan Magdalena'da nüfus patlamasını kontrol altına almak için kısırlaştırma ve bireyleri yurtdışındaki hayvanat bahçelerine transfer etme gibi çeşitli yaklaşımlar denediler.

Ancak yerel Afrika hayvanının gelişebilmesi için yetersiz avcılar ve verimli ve bataklık Antioquia bölgesinin mükemmel koşullar sunması nedeniyle sürüyü dizginlemek başarısız oldu.

Hipoların kaderi, geçen yıl yabancı bir tür olarak ilan edilmesiyle mühürlendi ve bunun bir katliamın yolunu açtı.

Muhamad, yerel medya tarafından "Hayvanların ihracatı için protokol üzerinde çalışıyoruz" şeklinde açıklandı.

"Diğer ülkenin çevre yetkilisinin onayı olmadan hiçbir hayvanı ihraç etmeyeceğiz."

Son çare olarak ötelenme protokolü oluşturduklarını söyledi.

Kolombiyalı uzmanlar uzun süredir kontrolsüz üreme hipolarının insanlar ve yerel vahşi yaşam için bir tehdit oluşturduğunu uyarıyor.

Hipolar, fillerin ardından en büyük kara hayvanıdır ve yetişkin erkekler üç tona kadar ağırlayabilirler.

Dünyanın en tehlikeli hayvanlarından biri olarak kabul edilirler: Her yıl yaklaşık 500 kişiyi öldürdükleri tahmin edilmektedir.

Magdalena Nehri boyunca balıkçı toplulukları saldırıya uğradı ve bazı hipolar okul avlusuna girdi, ancak hiç kimse ölmedi.

Tahminlere göre, hiçbir şey yapılmazsa 2035'e kadar nüfusun 1.000'e ulaşabileceği, ancak hayvan aktivistlerinin sterilizasyonun hayvanlar için acı ve bunu gerçekleştiren veterinerler için büyük bir tehlike taşıdığı şeklinde uyarıları bulunmaktadır.