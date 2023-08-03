Haber: Aslan Sayım

Yeni projeler ile çocukların masalcı teyzesi olmanın heyecanını yaşayan, bir yandan da Türküola Müzik yapımı 100.yıl Edebiyat Seçkileri kapsamında Türk şiiri’nin seçkin örneklerini dinleyici ile buluşturmaya hazırlanan Özgül Beyazıt, şu günlerde oldukça hüzünlü. Çok değer verdiği ve sunduğu İlham Gencer,Baha Boduroğlu gibi isimlerin ardından geçtiğimiz pazar günü yakın dostu Sefa Önal’ın vefatı ile sarsılan Özgül hanım, duyduğu üzüntüyü dans ederek perçinlediğini dile getirdi. Temmuz ayının programını 31.temmuz’daki tangp dersinde hocası Hasan Gogani ile yeni figürler için biraraya gelen Özgül Beyazıt, ‘Sefa yazdığı yüzlerce senaryoda çok çeşitli duyguları anlattı. Tango da birbirinden özel duyguların dansı’ dedi.