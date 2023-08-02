HABER: Hakan Kanburoğlu

Yaz aylarında Kuşadası, Didim, Çeşme gibi tatil yerlerinden sahne teklifi alan Mutlu, konserleri öncesi hem tatil yapıyor hem repertuvar çalışmalarını hızlandırıyor.

Dubai’den gelen arkadaşı Nur Meretle tatil yapan ve Eylül ayında ise yurt dışında sahne verecek olan Derya Mutlu, “Artık müzik piyasasına küsmek yok, benim hayatım müzikmiş geç anladım.” dedi.

Derya Mutlu eğlenceyi İzmir, Adana, Antalya ve Ankara’ya taşıyacağını ve buradaki sevenleriyle bulaşacağını dile getirdi.