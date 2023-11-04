Haber: Damla Oya Erman

İntuitive Machines, Eylül ayında Ay iniş aracını tamamlayarak bu önemli göreve hazır hale geldi. Şirketin Kurucu Ortağı ve CEO'su Steve Altemus, 27 Ekim'de yaptığı açıklamada, "Intuitive Machines, Ay görevimize büyük bir heyecanla hazırlanıyor" dedi.

IM-1 görevi, Florida'nın Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan bir SpaceX Falcon 9 roketi ile başlatılacak. Görevin Nova-C iniş aracı, Ay'ın güney kutbuna yakın Malapert A kraterine inecek.

Bu görevin son hedef tarihi, önceden Kasım 2023 olarak belirlenmişti, ancak yaşanan gecikme, Ay görevlerinin kendine özgü zorlukları içerdiği ve bu değişikliğin SpaceX ile işbirliği içinde gerçekleştirildiği anlamına geliyor.

Nova-C adı verilen Ay aracı, altı iniş bacağına sahip altıgen bir silindir şeklinde tasarlanmış olup yaklaşık olarak 4 metre yüksekliğinde ve 1.6 metre genişliğindedir. Bu iki tonluk araç, NASA tarafından finanse edilen beş bilimsel yükü taşıyacak.

IM-1 görevi, sadece Ay'a iniş yapmakla kalmayacak, aynı zamanda NASA'nın insanlı uzay uçuşlarına yol gösterici olarak hizmet edecek. Ayrıca Artemis 3 mürettebatının Ay'a inişini önceden keşif yaparak hazırlayacak ve en erken 2025 yılında Ay'a fırlatılacak. Bu büyük ölçekli Artemis programı, 2022 yılında Ay etrafında gerçekleştirilen Artemis 1'in ardından 2024 yılında dört astronotun benzer bir görevi gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Intuitive Machines, Ay'a güvenli bir iniş yapma konusunda diğer özel şirketlerle bir yarış içinde. Örneğin, Astrobotic, Peregrine iniş aracını United Launch Alliance'ın yeni Vulcan Centaur roketinin ilk uçuşu sırasında 24 Aralık'ta fırlatmayı planlıyor. İki görev de NASA'nın Ticari Ay Yük Taşıma Hizmetleri (CLPS) programının bir parçası olarak kabul ediliyor. CLPS, Ay'ın su zengin bölgelerine robotik yükler taşımayı amaçlıyor ve bu bölgeler aynı zamanda astronotların madencilik ve lojistik destek sağlama potansiyeline sahip olduğu bölgelerdir.

Daha önce, İsrail, 2019 yılında Ay'a iniş yapma girişiminde başarısız oldu ve Japonya'nın ispace'i 2022 yılında özel Hakuto-R iniş görevinde başarısızlık yaşadı. Rus hükümeti ise 2023 yılı Ağustos ayında planlanan Ay inişini gerçekleştiremedi. Ancak Hindistan Uzay Araştırma Organizasyonu, birkaç hafta sonra Chandrayaan-3 ile büyük bir başarı elde etti. Bu nedenle Intuitive Machines, özel şirketler arasında Ay'a inişi gerçekleştirebilmek adına rekabetin ortasında yer alıyor.