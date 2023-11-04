Haber: Damla Oya Erman

Bu bilgiye SpaceX misyon açıklamasına göre ulaşıldı.

Falcon 9'un ilk aşaması, fırlatılmadan yaklaşık 8.5 dakika sonra, Florida kıyılarından birkaç yüz mil açıkta bulunan Atlantik Okyanusu'ndaki A Shortfall of Gravitas adlı insansız gemiye dikey iniş yapmak üzere Dünya'ya geri döndü.

Falcon 9'un üst kademesi, 23 Starlink uydusunu düşük Dünya yörüngesine (LEO) taşımaya devam etti. Uydu, fırlatmanın yaklaşık 65.5 dakikası sonra oraya bırakılacak.

SpaceX ve milyarder kurucusu ve CEO'su Elon Musk, uzay uçuş donanımının yeniden kullanılabilirliğini uzun süredir öncelikli olarak gördüler ve bu, Mars yerleşimi ve diğer büyük keşif başarılarını mümkün kılacak önemli bir adım olarak gördüler.

Şirket bu nedenle yeniden kullanım sınırını zorlamaya devam ediyor. Örneğin, önceki Falcon 9 rekoru olan 17 uçuş, 19 Eylül'de kırılmış ve sadece dört gün sonra eşitlenmiştir.

Bu Falcon 9 görevlerinin birçoğu, şu anda yaklaşık 5.000 operasyonel uydudan oluşan Starlink'i inşa etmeye adanmıştır. Örneğin, cuma akşamı uçan Falcon 9'un üzerinde zaten 12 Starlink görevi vardı, SpaceX misyon açıklamasına göre.