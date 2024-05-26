Özel sektörde çalışan eğitimcilerin oluşturduğu grup, TBMM yakınlarındaki Milli Egemenlik Parkı'nda toplandı.

Burada açıklama yapan Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Genel Başkanı Eren Edebali, iş kollarındaki belirli süreli iş sözleşmesinin kaldırılmasını, asgari ücret ödemesinin sona edilerek taban maaşın geri getirilmesini istediklerini söyledi.

Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun ikinci kez Meclis'e getirildiğini belirten Edebali, "Çünkü birincisi Anayasa Mahkemesi tarafından yetersiz, eksik, yanlış ve hatalı bulundu." dedi.

Düzenlemenin öğretmenlerden görüş alınmadan yapılmak istendiğini ifade eden Edebali, "Bu hafta Genel Kuruldan geçirileceği söylenen Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda en insani haklarımızın olmasını istiyoruz." diye konuştu.