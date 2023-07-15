MUĞLA- Günler öncesinden tüm rezervasyonları tüketen Özcan Deniz hayranları, mekanı hınca hınç doldururken kapıdan dönen sevenleri ise gelecek haftaya rezervasyon yaptırdı. Kendisine gösterilen yoğun ilgiden dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren Özcan Deniz, “Kapıdan dönen sevenlerim olmuş onlar adına çok üzüldüm bir sonraki programım da onlarla birlikte oluruz inşallah” dedi. Sevilen şarkılarını kendisini dinlemeye gelen yüzlerce seveniyle birlikte hep bir ağızdan seslendiren Özcan Deniz, muhteşem performansıyla parmak ısırttı. Yaklaşık iki saat boyunca sahnede kalarak harika enerjisinin yanı sıra güçlü yorumuyla okuduğu şarkılarla da müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatan Deniz, alkışlar eşitliğinde programını noktaladı. Öte yandan yoğun istek üzerine Özcan Deniz 21 Temmuz Cuma günü tekrar Günay Restaurant’ta sevenleriyle buluşacak.

HABER: GİZEM ÇAKAL