HABER: DİNÇER KARACALAR



Yönetmenliğini Soner Demirci’nin ve genç yönetmen Elif Kaptanoğulları’nın üstlendiği, sosyal sorunlarla ilgili günümüz problemlerini anlatan dizinin yeni bölümleri ise İzmir’de çekilmeye devam ediyor.





Dizinin yapımcılığını üstlenen Serkan Özek ve Serhat Özer, ayrıca dizinin senaryosunu da hem kaleme alıp hemde dizide Tufan Kara ve Serhat Yıldız karakterlerine can veriyor. Selin Erdoğan, Serhat Bingöl, İbrahim Uçucu’nun oyuncu kadrosunda olduğu “Çorap Hikayesi” her bölümünde sürpriz konuk oyuncuları ve farklı maceralarla izleyiciyi güldürürken aynı zamanda düşündürmeyi amaçlıyor. Farklı karakterlerin hayatın absürtlüğü içerisinde yaşadığı zorlukları trajikomik bir perspektifle izleyiciye sunuyor.



