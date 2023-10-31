Taşkent

Resmi verilere göre, Özbekistan’ın dış ticaret hacmi yılın ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,1 artışla 44,8 milyar dolara ulaşırken, ülkenin ihracatı yüzde 23,5 artışla 17 milyar 739,4 milyon dolar, ithalatı ise yüzde 21,2 artışla 27 milyar 14,8 milyon dolar oldu.

2022’de Özbekistan'ın en fazla ticaret yaptığı ülkeler arasında Rusya yüzde 18,6’lık payla ilk sırada yer alırken, yüzde 17,8’lik payla ikinci sırada olan Çin, bu yılın 9 ayında ülkenin en büyük ticari ortakları sıralamasında Rusya’yı geçerek yüzde 21,1'lik pay ile Özbekistan’ın en büyük ticari ortağı olmayı başardı.

Özbek ekonomist Bahadır Sadıkov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Özbekistan’ın dış ticaret hacminin son dönemde istikrarlı olarak arttığına dikkati çekerek, yükseliş eğiliminin son dönemde yıllık ortalama yüzde 15 oranında gerçekleştiğini aktardı.

Sadıkov, Çin’in Özbekistan’ın dış ticaretindeki payının sürekli olarak arttığını yılın ocak-eylül döneminde ülkenin dış ticaretindeki payının ilk defa yüzde 20’nin üzerine çıktığını kaydederek, iki ülke arasındaki ticaret hacminin yılın ilk 9 ayında 9 milyar 454,9 milyon dolara ulaştığını belirtti.

İkili ticaretin 1 milyar 855,5 milyon dolarını Özbekistan’ın ihracatı, 7 milyar 599,5 milyon dolarını ise ülkenin Çin’den ithalatının oluşturduğunu dile getiren Sadıkov, Özbekistan’ın ithalatının, Çin’e yaptığı ihracatından 5 milyar 744 milyon dolar fazla olduğunu vurguladı.

Çin, ticarette 2023’ten itibaren Özbekistan'ın en büyük ortağı

Sadıkov, son dönemde Özbekistan'ın dış ticari ilişkilerinde Çin'e bağımlılığının giderek arttığını kaydederek, 2022’de ülkenin en büyük ticari ortakları sıralamasında Rusya’nın gerisinde bulunan Çin’in, 2023’ten itibaren Özbekistan’ın en büyük ortağı olduğunu belirtti.

Çin’in Özbekistan’ın dış ticaretindeki payının 2021’de 7 milyar 452 milyon dolarla yüzde 17,7, 2022’de ise 8 milyar 923 milyon dolarla yüzde 17,8 olduğunu aktaran Sadıkov, bu yılın ilk dokuz ayında ise 9 milyar 454,9 milyon dolarla Özbekistan’ın toplam dış ticaretinin ilk defa yüzde 20’nin üzerine çıkarak yüzde 21,1’ini oluşturduğunu dile getirdi.

Son 5 yılda iki ülke arasındaki ticaret hacmi 2 kat arttı

Sadıkov, son beş yılda Özbekistan ile Çin arasındaki ikili ticaret hacminin yaklaşık iki kat arttığına dikkat çekerek, 2017 yılında 4,8 milyar dolar olan karşılıklı ticaret hacminin bu yılın 9 ayında 9 milyar 454 milyon dolara ulaştığını, bu rakamın yıl sonuna kadar 10 milyar doları aşmasının beklendiğini ifade etti.

Özbekistan’ın Çin ile ticaretinde geçen yıl 8 milyar 923 milyon dolar olan ikili ticaret hacminin 2 milyar 519 milyon dolarını Özbekistan’ın ihracatı, 6 milyar 404 milyon dolarını ise Özbekistan’ın ithalatının oluşturduğunu aktaran Sadıkov, bu rakamların Çin’in her sene Özbekistan’a yaptığı ihracatını istikrarlı olarak arttığını gösterdiğini ifade etti.

Sadıkov, Özbekistan’ın Çin’e ihracatında en büyük payı yakıt ürünleri ve onların sevkiyatı, sanayi ve gıda ürünleri, Özbekistan’ın Çin’den ithalatını ise ağırlıklı olarak makine ve ekipman, sanayi ve kimyasal ürünler oluşturduğunu kaydederek, son 2 yıldır Özbekistan’ın ihracat yaptığı ülkeler arasında Rusya’nın ardından 2. sırada bulunan Çin’in Özbekistan’ın ithalat yaptığı ülkeler sıralamasında ise ilk sıralarda yer aldığını anımsattı.

Özbekistan'ın 10 milyar doların üzerinden ticaret yaptığı ilk ülke Çin olacak

Gelecek dönemde de Özbekistan ile Çin arasındaki ticaret hacminin giderek artacağını ve Çin'in Özbekistan'ın en büyük ticari ortağı olmaya devam edeceğini aktaran Sadıkov, "Özbekistan'ın 10 milyar doların üzerinden ticaret yaptığı ilk ülke Çin olacak. Bu yıl sonuna kadar iki ülke arasındaki ticaret hacmi ilk defa 10 milyar doların üzerinde gerçekleşmesi öngörülüyor." dedi.

Sadıkov, Özbekistan'ın Çin ile ticaret hacminin artmasında Çin'in bölge ülkelerine yaptığı yatırım ve verdiği kredilerin artması ile birlikte Batı'nın yaptırımlarıyla karşı karşıya kalan Rusya'nın bölge ülkeleriyle ticari ilişkilerinin yavaşlamasının da etkili olduğunu sözlerine ekledi.