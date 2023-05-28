İstanbul

Sarıyer'de Ayazağa İlkokulu'na evinde beslediği kuzusunu getiren Güzel, oyunu kullanacağı sınıfa "Pamuk" ile girdi.

Ümmiye Güzel, annesinin Antalya'dan 10 günlükken gönderdiği kuzuyu iki ay önce sahiplendiğini söyledi.

Otobüsle gönderilen "Pamuk" adını verdiği kuzuyu ilk önce istemediğini anlatan Güzel, daha sonra adeta evladı gibi olduğunu belirtti.

Pamuk'un kendisine alıştığını ve ne istediğini önceden anladığını ifade eden Güzel, 14 Mayıs'taki seçimlere de onunla gittiğini, oy kullandığı sınıfı öğrenerek üçüncü kata kadar çıktığını dile getirdi.

Güzel, okuldakilerin de kuzuyu sevdiğini, Pamuk'un otobüse bindikleri durağı bildiğini, kendisinden önce durağa koştuğunu belirterek, kuzusuyla aralarında bağ bulunduğunu, bu nedenle 15 gün önce sahiplendirmek üzereyken üzülüp geri aldığını söyledi.

Sandık müşahidi o kareyi anlattı

Sandık müşahidi Erdal Aslım da bir seçmenin kuzuyla geldiğini görünce o anı kaydetme ihtiyacı duyduğunu söyledi.

Aslım, ilk defa böyle bir şeyle karşılaştığını, herkesin şaşırdığını belirterek, Ümmiye Gülsüm'ün Ayazağa'da kuzusuyla dolaştığını, bunun bölge halkı tarafından bilindiğini öğrendiğini sözlerine ekledi.

AA