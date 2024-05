Türkiye'de lansmanı yapılan ve Avrupa Dil Ortak Referans Çerçevesi (CEFR) kapsamındaki B2 ve C1 seviyelerinde sertifikalandırma yapan Oxford Test of English Advanced ile öğrenci ve yetişkinler ileri seviyede İngilizce yeterliliklerini sertifikalandırma şansına sahip oluyor. Oxford Test of English for Schools ve Oxford Test of English'i Türkiye'de uygulayan Oxford University Press (OUP), Oxford Test of English Advanced sınavıyla da ölçme değerlendirme süreçlerinde öğrencilere ve yetişkin katılımcılara önemli avantajlar sağlıyor.

Oxford Üniversitesi tarafından sertifikalandırılan Oxford Test of English Advanced ile katılımcılar hem Türkiye içinde lisans, lisans üstü başvuruları ve işe alım süreçlerinde yeterliliklerini belgelendirebiliyor hem de uluslararası alanlarda yapacakları başvurularda kendileri için yeni fırsatların kapılarını aralayabiliyor.

İçeriği, CEFR'nin öngördüğü en yeni ve güncel tanımlamalara göre hazırlanan test, katılımcıların mevcut İngilizce bilgisi yanı sıra gerçek hayattaki dinleme, okuma, yazma ve konuşma eylemlerini ne kadar etkin yapabildiğine ve bu eylemler arasında geçiş yapabilmesine, doğru ve etkili bir iletişim kurabilmesine odaklanıyor.

Test ayrıca akademik ve profesyonel ortamlarda müzakere ve sunum yapma gibi temel özgün becerileri değerlendirebiliyor. Tamamen çevrim içi olarak tüm yıl uygulanan sınav yılın her günü, günün her saati yetkili test merkezlerinde alınabiliyor. Böylece katılımcılar için önemli bir esneklik sunuyor.

Yaklaşık iki saat süren ve konuşma, dinleme, okuma ve yazma yetilerini değerlendiren test, öğrencinin okuma ve dinleme seviyelerine göre uyarlanıyor, öğrencinin seviyesi doğrultusunda sorular yönlendiriliyor. Böylece bu önemli sınav sırasında stresi azaltarak katılımcıların İngilizce dil yeterliliklerini doğru değerlendirmeyi garanti ediyor.

Düzenlenen lansmanda açılış konuşması yapan İngiltere İstanbul Başkonsolosu Kenan Poleo ardından, Oxford Universtiy Press Türkiye, Orta Asya & Kuzey Afrika Genel Müdürü Erkan Akmeriç, Oxford University Press İngilizce Dil Eğitimi Ölçme ve Değerlendirme Direktörü Andrew Nye, Oxford University Press Değerlendirme Araştırmaları Başkanı Colin Finnerty söz aldı. Ayrıca lansman kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı ve ÖSYM'den yetkililerin katıldığı "The Future of Assessment" konulu panel düzenlendi.

"Geliştirme süreçleri Oxford Üniversitesi tarafından denetlendi"

Oxford University Press İngilizce Dil Eğitimi Ölçme ve Değerlendirme Direktörü Andrew Nye, tüm Oxford İngilizce yeterlilik testlerinin, en yüksek dil değerlendirme standartlarını karşılamak için uzun yıllar titizlikle gerçekleştirilen araştırmalarla tasarlandığını belirtti.

Bu testlerin OUP ve bağımsız eğitim, dil ve değerlendirme uzmanlarından oluşan bir ekip tarafından hazırlandığını aktaran Nye, testlerin her aşamasının CEFR uyumuna ve güvenilirlik, doğruluk ve kalitesinden de emin olmak için özenle çalışıldığını kaydetti.

Nye, "Uluslararası standartlarla bu uyumu yakalamak, soruların adil, geçerli ve güvenilir olmasını sağlamak, test sorularının çeşitli dil gruplarıyla denenmesi de dahil olmak üzere devasa bir kalite kontrol süreci gerektiriyor. Test geliştirme süreçlerimiz eğitim ölçümünde en yüksek standartları garanti etmek için Oxford Üniversitesi tarafından da denetleniyor." ifadelerini kullandı.

Oxford Üniversitesi tarafından sertifikalandırılan tek sınav

OUP Türkiye ve CAMENA Bölgesi İş Geliştirme Müdürü Ebru Abanoz, Oxford Test of English Advanced'in, Avrupa Dil Çerçevesi'nin 2020'de yaptığı güncellemelere uygun olarak hazırlanmış ilk sınavları olduğunu vurgulayarak, "Bu sınav, C1 seviyesinde, ileri düzeyde hazırlanmış olup okuma, dinleme, konuşma ve yazma bölümlerinden oluşuyor. Dört yeteneği ölçmenin yanı sıra, güncellenen kriterler doğrultusunda sunum yapma, problem çözme, münazara ve müzakere teknikleri gibi farklı becerileri de kapsıyor." şeklinde konuştu.

Abanoz, Oxford Test of English'in, Oxford Üniversitesi tarafından sertifikalandırılan tek sınav olduğuna dikkati çekerek, kalite, içerik, güvenilirlik ve geçerlilik anlamında Türkiye'de fark yaratacağını düşündüklerini belirtti.

Sınav modüllerinin farklı tarihlerde alınabilmesine değinen Abanoz, "Dört modülümüz var ve öğrenciler, herhangi bir modülde iyi performans gösteremediklerini düşündüklerinde sadece o modülü tekrar alarak puanlarını yükseltme şansına sahipler. Sertifikalarında da bu güncellemeyi görebilecekler." yorumunu yaptı.

Abanoz, denklik konusunda da bilgiler vererek, şunları kaydetti:

"Üniversitelerimizin ihtiyacı olan ÖSYM denkliği, kurumlarımızın ihtiyacı olan farklı denklikler var. Kurumsal dünyadan şirketler, üniversiteler, özel okullar ve kolejler bu sınavı bekliyordu. Amacımız, her seviyede öğrencilerimizi belgelendirmek ve bunu yaparken gerekli tanınırlıkları alabilmekti. Bu konuda süreçleri başlatacağız."