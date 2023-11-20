HABER: AZİZ KARATAŞ



İstanbul Beykent Üniversitesi Dış Ticaret mezunu genç girişimci Berk Sevil, otomobil tutkunları için özel olarak tasarlayıp ürettiği Strocer wear markası tekstil sektörüne giriş yaptı.

Türkiye'de otomobil sektörünün yanında otomobil tutkunlarının da hızla arttığı görülmektedir. günlük yaşamına otomobil sevdasını entegre eden kişiler için özel olarak tasarlanan Strocer wear markası 2023 yılında tekstil sktörüne hızla giriş yaptı. Otomobil tutkunlarının ilgi alanlarına hitap eden ürünleriyle ön plana çıkan Strocer wear markası tarzına münhasır olanların bir numaralı tercihi olmaya devam ediyor.



Türkiye'nin tekstilde ve otomobil sektöründeki başarılarını harmanlayarak strocer’ı kuran genç girişimci Berk Sevil, otomobil tutkunlarını baz alarak markasını geliştirdiğini ve istikrarla uzun yıllar tekstil dünyasında varlığını sürdürmeyi hedeflediklerini belirtti.

Berk Sevil kimdir?

Berk Sevil 23.04.1998 İstanbul doğumludur. İstanbul Beykent Üniversitesi Dış Ticaret bölümünden mezun oldu.DHL Express şirketinde bir dönem çalıştıktan sonra küçük yaşlardan beri hayalini kurduğu ticarete atılır ve otomobil tutkunlarına hitap eden Great Car adlı oto aksesuar üzerine üretimler yapmaya başdı.Bu önemli adımın akabinde yepyeni bir girişimde bulunur. 2023 yılında yine otomobil tutkunlarına hitab eden moda ve otomobil tutkusunun harmanlandığı Strocer Wear markasını kurdu.