Eser Telimen, yıllarını AFAD ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarında eğitmen olarak harcayarak, toplumda afet ve deprem hazırlığı konusunda farkındalık yaratmayı amaçlıyor. "Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve daha birçok yerde yaşanan büyük afetler, bizi bir kez daha düşündürüyor. Gelecek büyük deprem veya afetlerde, toplumun her bireyinin hazırlıklı olması hayati önem taşıyor," diyor Eser Telimen. Bu doğrultuda, herkesin temel ilk yardım eğitimini almasının ve AFAD ya da diğer akredite sivil toplum kuruluşları bünyesinde gönüllü olarak arama kurtarma ekiplerine katılmasının önemine vurgu yapıyor.

Türkiye'nin dört bir yanındaki vatandaşlar, bu çağrıya kulak vererek, afet ve acil durumlar sırasında daha bilinçli ve hazırlıklı olabilirler.

Eser Telimen'in bu konudaki deneyim ve bilgisi, herkes için hayat kurtarıcı bir rehber niteliğinde. Bu girişim, toplumda geniş bir bilinç ve hazırlık seviyesi oluşturmayı hedefliyor ve herkesi bu hayati eğitimlere katılmaya davet ediyor.