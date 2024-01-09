





TBMM

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bazı milletvekillerinin ÖSYM'nin yaptığı sınavlara ilişkin ücret ve hizmet bedelleriyle ilgili yazılı soru önergelerini cevapladı. Tekin, ÖSYM'nin konuya ilişkin yanıtını sundu.

Soru önergelerine verilen yanıtta, ÖSYM tarafından yapılan sınavlara ilişkin soruların hazırlanması, sınav evrakının basımı, sınav evrakının sınav merkezlerine ulaştırılması, sınav güvenliği organizasyonu için yapılan harcamalar, soruların hazırlama ve denetleme süreçlerinde görev alanlara yapılan ödemeler, sınavda görevli Milli Eğitim Bakanlığı ile üniversite personeline, güvenlik görevlilerine yapılan ödemeler, bilişim altyapı sistemi ile ilgili yatırım harcamalarının ve diğer cari giderlerin adaylardan tahsil edilen sınav başvuru ücretlerinden karşılandığı bildirildi.

ÖSYM'nin yurt içinde ve yurt dışında yılda yaklaşık 50 sınav yaptığı aktarılan yanıtta, bu sınavların ÖSYM'nin kendi personeli haricinde diğer kamu görevlileri ve emniyet teşkilatı personelinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 2 milyon görevli ile gerçekleştirildiği belirtildi.

"Kar amaçlı bir yaklaşım içerisinde bulunmadığını göstermektedir"

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) aday sayısı, başvuru süreci, sınavın gerçekleştirilmesi, değerlendirilmesi ve sonuçlarının duyurulması hizmetinin, diğer sınavlara göre Başkanlığın yatırım ve diğer cari giderleri açısından maliyeti en yüksek sınavları olduğuna işaret edilen yanıtta, "Bu iki sınavın başvuru işlemleri yılın ilk altı ayı içerisinde tamamlandığından Başkanlığımızın yıl boyunca elde ettiği gelirin büyük kısmı ilk altı ayda gerçekleşmekle birlikte sınavlarda görev alanların ücret ödemeleri ve diğer hak ediş harcamaları yılın ikinci altı ayında yapılmaktadır. Yıl bazında değerlendirme yapıldığında; gelir ile gider arasındaki fark, kurumumuzun kar amaçlı bir yaklaşım içerisinde bulunmadığını göstermektedir." ifadelerine yer verildi.

Adaylardan tahsil edilen sınav ücretlerinin Başkanlığın bütçesini oluşturduğuna işaret edilen yanıtta, sınavlarla ilgili giderlerin başvuru ücretlerinden karşılandığı vurgulandı.

Yanıtta, Kovid-19 sürecinde salonlara seyrek aday ataması yapıldığı hatırlatılarak, bu süreçte görevli sayısı ve bunlara yapılan ödemelerin, nakliye giderlerinin ve sağlık gereçleri için yapılan harcamaların arttığı belirtildi.

"Başkanlığımız sınırlı kaynaklarla işi yürütmektedir"

İptal edilerek tekrar uygulanan 2022-Kamu Personel Seçme Sınavı Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri Oturumları için adaylardan ücret alınmadığı kaydedilen ÖSYM'nin yanıtında, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen illerde ÖSYM Yönetim Kurulu kararı gereğince 2023 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ve Kamu Personel Seçme Sınavı'na başvuran adaylardan da başvuru ücreti talep edilmediği aktarıldı.

ÖSYM'nin yanıtında, şunlar kaydedildi:

"Belirlenen sınav başvuru ücretleri kurumumuza kar ettirecek seviyede olmayıp Başkanlığımızın adaylardan elde ettiği hizmet gelirleri, giderleri karşılamadığı için 2022 ve 2023 yıllarında hazine yardımı alınmıştır. Başkanlığımız, adaylara sınavlarda sadece hak ettiğinin verilmesi, haksız kazanımların önüne geçilmesi için her türlü güvenlik tedbirinin alınması kapsamında büyük bir özveri ile çalışmaktadır. Ancak Türkiye genelinde büyük bir organizasyonu sorunsuz şekilde yerine getirebilmek için ihtiyaç duyduğu finansmanı adaylardan topladığı sınav başvuru ücretleri ile sağlayan Başkanlığımız sınırlı kaynaklarla bu işi yürütmektedir. Sınav başvuru ücretlerinin daha düşük belirlenmesi, sınav güvenliği, görevli sayısı, soru oluşturma ve bilişim teknolojileri kapsamında kısıtlamayı gerektirecektir ki bu durum, sınavların sıhhatini ve güvenliğini ciddi anlamda olumsuz etkileyecektir."