Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2024-YKS) yapılacağı okulların etrafında gürültü yapılmaması uyarısında bulunarak, "Toplumsal olarak bu konuda hep birlikte göstereceğimiz duyarlılık çok önemli." dedi.

Ersoy, İletişim Platformunca düzenlenen "İletişim Buluşmaları" programında basın mensuplarıyla bir araya geldi.

ÖSYM'nin 50. kuruluş yılını kutladığını dile getiren Ersoy, "Bu sene, 13 milyon dolayında aday için 60'a yakın sınav yapıyoruz. Dünyada bu kapsamda yüksek güvenlikli şekilde bu çeşitlilikte sınav ve yerleştirme yapan başka bir kurum yok. Dünyada güvenlik ölçeğinde bir numaralı kuruluşuz." diye konuştu.

YKS başvurularına ilişkin bilgiler veren Ersoy, "8 Haziran Cumartesi 10.15'te başlayacak Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 3 milyon 120 bin 878, 9 Haziran Pazar 10.15'te başlayacak Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) 2 milyon 19 bin 709 ve aynı gün saat 15.45'te gerçekleşecek son oturum Yabancı Dil Testi'ne (YDT) ise 233 bin 389 aday katılacak. YKS oturumları için bu sene 5,5 milyona yakın soru kitapçığı basıldı. Bu kadar geniş kapsamlı sınav, devasa süreçleri gerektiriyor." bilgilerini verdi.

YKS'de engelli adaylara yönelik Ersoy, "TYT'ye toplam 12 bin 848, AYT'ye 8 bin 334, YDT'ye ise 1032 engelli aday katılacak. TYT oturumunda 1911 okuyucu-işaretleyici, AYT'de 1140 okuyucu-işaretleyici, YDT'de ise 76 okuyucu-işaretleyici görev alacak." diye konuştu.

Sınav güvenlik önlemlerine ilişkin soruları yanıtlayan Ersoy, soru kitapçıklarının Faraday kafesi ile kaplı ve sinyal karıştırıcı jammer sistemiyle korunan kapalı matbaa merkezinde basıldığını ve buradaki görevlilerin YKS sonuna kadar 40 gün süresince dışarı çıkamadığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bu merkezde, günde 200 bin soru kitapçığı basılabiliyor. Soru kitapçıklarımızın ve sınav evraklarımızın nakil araçlarıyla takibini elektromekanik kilitlerle kilitliyoruz. Bu kilitler, sınav sabahı Ankara'dan açılıyor. Dijital baskı teknolojileri itibarıyla dünyada ilk 3'te olan bir kurumuz. ÖSYM Türkiye'nin birikimini ve yarınlarını inşa eden kurum. Bizim sorularımız bir standart ortaya koymuştur. Toplum nezdinde de güvenilirliği en yüksek olan kurumlardandır."

Bayram Ali Ersoy, bu yıl yapılan düzenlemeyle ek süreden faydalanma hakkı olmayan okuyucu veya işaretleyici yardımı alan engelli adayların tamamına 30 dakika ek süre verilmesinin kararlaştırıldığını hatırlattı.

"Elektronik sınavların sayısını artırmak istiyoruz"

Türkiye'de elektronik sınavların sayısını ve kapasitesini artırmayı hedeflediklerini bildiren Ersoy, "Türkiye'de e-sınavlarla adaylara farklı alternatifler sunmak istiyoruz. Bunun en büyük getirisi maliyetin düşürülmesi ve ilerleyen süreçlerde kapalı matbaanın 40 günlerden 5 günlere kadar düşürülmesi olacak." dedi.

"Stressiz, gürültüsüz ve trafiksiz bir ortam hazırlanması önemli"

ÖSYM Başkanı Ersoy, YKS öncesi ilgili pek çok kurumla toplantılar yaptıklarını ve gerekli önlemlerin alınması konusunda çalışmalar yürüttüklerini bildirdi.

"Öğrencilerin sınava gireceği okulların çevresinde gürültü yapılmaması konusunda toplum olarak hassas davranılması" uyarısında bulunan Ersoy, uygulama yapılacak okulların çevresinde adayları olumsuz etkileyecek durumlardan kaçınılmasını, özellikle gürültü çıkartacak çalışmalar yapılmamasını istedi.

Bu noktada ilgili kurumlara bilgilendirme yapıldığını aktaran Ersoy, şöyle konuştu:

"Sınav binalarında uygun koşulların sağlanması ve etrafının gürültüden yalıtılması önemli. Sınav binalarının etrafında herhangi bir çalışma veya etkinlik yapılmaması, pazar kurulmaması, inşaatların ve yol çalışmalarının durdurulması ve gerekli diğer tedbirlerin alınması konusunda tüm ilgili kurumlarla resmi yazışmalarımızı yaptık. Gerekli önlemlerin alınması için ilgili pek çok kurumla toplantılar yaptık.

Bunun için valilikler, belediyeler, milli eğitim müdürlükleri ve emniyet müdürlükleri ile sürekli koordinasyon halinde pazar günü akşamına kadar çalışmalarımız sürecek. Trafik akışının da emniyetli şekilde sağlanması ve toplu ulaşım imkanlarının artırılması konusuna da işaret ettik. Adaylarımız için stressiz, gürültüsüz ve trafiksiz bir ortam hazırlanması önemli. Toplumsal olarak bu konuda hep birlikte göstereceğimiz duyarlılık çok önemli."

Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurulu

İstanbul'da YKS ile aynı tarihe denk gelen Fenerbahçe Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurul toplantısına ilişkin soru üzerine Ersoy, şu bilgileri verdi:

"Kadıköy'de 49 okulda sınav yapıyoruz, Fenerbahçe Kulübü Genel Kurulunun yapılacağı yere yakın 3 okulumuz var, diğerleri uzak. Üyelerin Kadıköy'e giderken oluşturabileceği trafik yoğunluğunu ve gürültüyü düşündük. Bu konuda alınabilecek tedbirler konusunda Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile görüştük. Ali Koç, 'Biz bu konuda çok duyarlıyız." dedi ve bütün üyelere gerekli hatırlatmaları yapacaklarını söyledi."

ÖSYM Başkanı Ersoy, adayların sınavdan önce sınava girecekleri binaları görmelerini ve sınavdan bir saat önce sınav yerlerinde hazır bulunmalarını beklediklerini, yanlarında sınava giriş belgelerini ve geçerli kimlik belgelerini bulundurmayı unutmamalarını istedi.

"Milli bir mesele olduğu için sporcularımız için sınav yapıyoruz"

Ersoy, ÖSYM'nin, 18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı futbolcuları için Zagreb'de YKS düzenlemesine ilişkin soruları da yanıtladı.

Federasyondan genç millilerin YKS tarihlerinde Zagreb'de olacakları ve o ülkede sınav yapılması teklifinde bulunduklarını aktaran Ersoy, "Teklifi, ÖSYM olarak değerlendirdik. Milli bir mesele olduğundan ve toplumun da rahatlıkla kabul edebileceği bir durum olduğundan sınavı Hırvatistan'da yapmaya karar verdik." dedi.