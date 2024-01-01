Ossi Müzik New York Times Meydanı’nda Ossi Müzik logolu bir reklamla 18. yaşını kutladı. New York Times Meydanı’ndaki tanıtım alanında gösterilen reklamla Ossi Müzik’in gururu kıtalar ötesine taşınmış oldu.

Ossi Müzik 18 yaşında

Ossi Müzik’in kurucusu ünlü prodüktör Hakan Eren, 25 seneden beri plak koleksiyonu ile ilgileniyor. Türkçe pop tarzında yayınlanmış plakların 98%'ine sahip olmasının dışında birçok sanatçımızın yayınlanmamış şarkıları da arşivinde yer almakta olup Türkiye'nin en detaylı Türkçe Pop Müzik arşivine sahiptir.

Ossi Müzik’in 18 yılını değerlendiren müzik prodüktörü Hakan Eren duygularını şöyle ifade ediyor; ‘Yıllardır piyasada olmayan ama hatıralarımızda bizlere eşlik ettiğini düşündüğümüz şarkıları, plaklar ve bantlar üzerinden çıkarıp CD formatında sizlere ulaştırma çabalarımız dinleyicilerimizin takdirini gördü ve 170'den fazla albüme ulaştık. Popüler müzik tarihinin 70'li yıllarının en güzel şarkılarını bir araya getiren ‘Bir Zamanlar’ karma albümleri ile başladık. Türk Sanat Müziği'nin unutulmaz kayıtlarından seçmeler de yayınladık. 45 devirli plakların peynir ekmek gibi satıldığı o yıllarda her biri dillere düşmüş, ezber edilmiş ve yıllar boyu unutulmamış şarkılar, bu albümlerle ilk kez CD formatında yayınlanıyor. Kendine has yorumları ve duruşları olduğuna inandığımız bu güçlü isimlerin şarkılarının yer aldığı albümler meraklılarını duygulandırırken, eminiz ki bu şarkıları hiç duymamış genç kuşağa da Türk popunun nereden nereye geldiğini gösteren zengin bir arşiv değerinde olacaktır. 2005 yılında yola çıktık ve 18 senede çok güzel projeler ürettik. Yolun daha yarısı diyoruz ve tüm sanatçı dostlarımızla büyümeye devam ediyoruz. Mutlu yıllar Ossi Müzik’

İSTANBUL BİENALİ’NDE YÖNETİM DEĞİŞİKLİĞİ

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nda (İKSV) 2008’den bu yana İstanbul Bienali Direktörü olan ve 2018’de İKSV Güncel Sanat Projeleri’nin direktörlüğünü de üstlenen Bige Örer, çalışmalarına farklı projelerde devam etmek üzere İKSV’deki görevlerinden 15 Ocak 2024 itibarıyla ayrılma kararı aldı.

Birçok sivil toplum örgütü, akademisyen ve farklı disiplinlerden uzmanla birlikte çalışmalar yürüten Bige Örer, Kadir Has Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Tasarım Yüksek Lisans Programı ile İstanbul Bienali’nin ortak projesi olan Küratoryal Çalışmalar Seminerleri’nin kurucu üyeleri arasında yer aldı. Bienaller hakkında çeşitli yayınlarda yazıları yayımlandı ve İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde dersler verdi. Örer, uluslararası pek çok sanat kurumunda danışman ve jüri üyesi olarak görev yaptı. Uluslararası Bienaller Birliği’nin, 2013’ün mart ayındaki kuruluşundan bu yana başkan yardımcılığını üstleniyor. Aynı zamanda birliğin PASS adlı dergisinin editoryal ve programlama kurulunun üyesi.

18. İstanbul Bienali için hazırlıklar, bienal ekibinin koordinasyonunda, planlandığı şekilde devam ediyor. Yeni direktörün belirlenme sürecine dair duyuru ilerleyen günlerde yapılacak.

MEHMET ALİ SANLIKOL GRAMMY ADAYI

1993 yılından beri Amerika’da yaşayan Kıbrıs asıllı Türk müzisyen Mehmet Ali Sanlıkol Grammy’ye aday oldu. 2014 yılında ilk kez Grammy’ye aday olan besteci, piyanist, vokalist ve eğitmen Mehmet Ali Sanlıkol geçtiğimiz yıl yayınlanan ‘A Gentleman of İstanbul’ albümüyle ‘En İyi Klasik Müzik Kaydı’ dalında Grammy Ödülleri’ne bir kez daha aday oldu. Mehmet Ali Sanlıkol’nun Grammy adayı albümünün başrolünde Evliya Çelebi yer alıyor. Grammy’ye ilk kez 2014 yılında aday olan Sanlıkol aday olmanın bile ne kadar önemli olduğuna dikkat çekiyor. Bir yandan da ‘Turkısh Hipster’ adlı bir jazz albümü yayınlayan Sanlıkol bu albümde Erkin Koray’ın ‘Estarabim’ şarkısına da yer verdi. Mehmet Ali Sanlıkol’un ‘A Gentleman of İstanbul’ albümünün Türkiye prömiyeri 24 Şubat’ta Cemal Reşit Rey’de gerçekleşecek.

23. ANTALYA PİYANO FESTİVALİ SONA ERDİ

‘23. Uluslararası Antalya Piyano Festivali’ Gülsin Onay konseriyle sona erdi. Atatürk Kültür Merkezi Aspendos Salonu’nda gerçekleştirilen kapanış konserinde ünlü sanatçı piyanist Gülsin Onay, piyano resitali ile dinleyicilere unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. Türkiye’nin yetiştirdiği en büyük piyanistlerden Gülsin Onay’a konserin ikinci bölümünde sahnede, oğlu Ankara Devlet Opera ve Balesi Orkestrası'nın başkemancısı Erkin Onay da kemanı ile eşlik etti. Keman ve piyano repertuvarının en seçkin örneklerini sundukları konserde Gülsin Onay ve Erkin Onay ayakta alkışlandı.

Ustalığını yeni kuşaklarla paylaşmayı seven devlet sanatçımız Akdeniz’e uzanmışken gençlerle buluşmayı da ihmal etmedi. Gülsin Onay önce Aksu Fen Lisesi öğrencileriyle buluştu, onlarla sohbet etti. Okulda bir de resital verdi. Antalyalı müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Festival Gülsin Onay’ın konseriyle sona erdi.

ERDİL YAŞAROĞLU’NDAN YENİ SERGİ

Karikatürist ve görsel sanatçı Erdil Yaşaroğlu’nun sergisi ‘Transatlantik’ sanatseverlerle buluştu. Erdil Yaşaroğlu, 2019'daki ilk sergisi ‘Oyun’un ardından ikinci kişisel sergisi ‘Transatlantik’i açtı.

Yaşaroğlu, ziyaretçilerin sergide alışık olmadıkları bir dünyaya gireceğini, alışık olmadıkları formlar ve hikayeler göreceğini sözlerine ekledi. ‘Transatlantik’ görkemli bir yolculuğun müjdesini verirken içinde bulunduğumuz zamanın, insanlığı tehdit eden savaşların, görmezden geldiğimiz doğa yıkımının tedirginliğini de taşıyor. Sanatçının taş, bronz ve ahşap kullanarak hazırladığı renkli ve parlak yüzeyleriyle dikkati çeken 30’a yakın eserinin yer aldığı sergi 30 Ocak’a kadar Alexandre Vallaury Binası’nda görülebilir.

KADİR EKİNCİ’DEN ‘KAZLARIN SENFONİSİ’ FOTOĞRAF SERGİSİ

A.Kadir Ekinci’nin doğum yeri olan Kars’ta çektiği fotoğrafların yer aldığı ‘Kazların Senfonisi’ adlı sergi, Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi‘nde büyük ilgi gördü.

Kars’da yaşamın bir parçası olan ve ticari olarak önemli bir yere sahip olan kazların, yaşam alanlarını fotoğraf karelerine taşıyan Ekinci’nin ‘KAZLARIN SENFONİSİ’ sergisinde 40 adet siyah-beyaz fotoğrafı yer alıyor.

AFAD Altın Kamera ve Şinasi Barutcu Kupasının (2013) sahibi Ekinci, FIAP 25. Baskı Bienali’nde, Türkiye’nin, dünya birinciliğini kazandığı ekipte yer aldı. 2002 yılında Sanat Kurumu tarafından ‘Yılın Övgüye Değer Sanatçısı’ ödülüne layık görüldü. AFSAD üyesi Ekinci, karma sergilere katılarak, fotoğraf yarışmalarında ödüller aldı.

Işığın peşinden gittiğini söyleyen Ekinci’nin, Kars’a ait “SESSİZ IŞIK” ve “UZAK IŞIK” ve “MAL MEYDANI”adlı sergileri bulunuyor.

‘BAŞKAN’ FİLMİ VİZYONA GİRİYOR

İki belediye başkan adayının seçim mücadelesini anlatan ‘Başkan’ filmi vizyona giriyor. Tunceli Ovavık Belediye Başkanlığı için adaylıklarını ilan eden Fikri ile Zeynel’in başkanlık yarışını mizahi bir dille beyaz perdeye aktaran ‘Başkan’ filmi yeni yılda sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Senaristliğini ve yönetmenliğini Ulaş Bahadır’ın üstlendiği filmde Diren Polatoğulları, Büşra Pekin, Nursel Köse ve Necip Memili başrolleri paylaşıyor. Filmde Diren Polatoğulları Ovacık Belediyesi’nin mevcut Belediye Başkanı Fikri’yi oynuyor. Başkan filminde Diren Polatoğulları’na Necip Memili, Büşra Pekin ve Nursel Köse eşlik ediyor.

Senarist ve yönetmen Bahadır ise filmin senaryosunun yıllar önce elinde hazır olduğunu ifade etti. Bahadır, çekimlerin çok keyifli geçtiğine vurgu yaparak, ‘Güzel bir hikaye. Aslında ülke olarak hepimizin özlediği sıcak ve samimi bir hikaye oldu’ değerlendirmesinde bulundu. Filmin başrol oyuncularından Diren Polatoğulları ise yaklaşık 1 ay süren çekimlerde güzel tecrübeler yaşadıklarını söyledi ve ‘Tüm Ovacık halkına uyumları ve bize gösterdikleri destek için teşekkür ediyoruz. Herkes üzerine düşeni fazlasıyla yaptı’ ifadelerini kullandı. Aslen Ovacıklı olduğunu söyleyen Polatoğulları, uzun yıllar sonra film dolayısıyla memleketine gelmiş olmanın mutluluğunu yaşadığını kaydetti. ‘Başkan’ 5 Ocak’ta sinemaseverlerle buluşacak.

Kubilay Kan’ la Galata’ da Jazz Geceleri

Caz dünyasının önemli müzisyenlerinden Piyanist-Besteci-Şarkıcı Kubilay Kan, Galata’ nın en güzel manzarasına sahip mekanlarından biri olan aynı zamanda yemekleriyle meşhur French Gastronomy deneyimi sunan Michelin yıldızlı Georges Hotel – Restaurant 24 ’ te her hafta Çarşamba geceleri ‘’ Kubilay Kan Trio ‘’olarak müzikseverlerle buluşmaya devam ediyor.

Tarih ve lüksü bir araya getiren Galata'nın gözde otellerinden biri olan Georges Hotel, tarihi dokusu ve benzersiz atmosferiyle bilinirken, Kubilay Kan Trio'nun performansı, caz tutkunlarını unutulmaz bir müzikal yolculuğa çıkarıyor.

Kubilay Kan’ ın piyanosu ve vokaliyle hayat verdiği jazz tarihinin en güzel parçalarına bas gitarda Mümtaz Solmaz ve davulda Bilge Candan eşlik ediyor.