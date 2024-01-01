İbrahim Büyükak ve Yasemin Sakallıoğlu’nu bir araya getiren, evlilik ve ilişki komedisi "Mutluyuz" filminin dün gece galası gerçekleşti. 29 Aralık’ta gösterime girecek filmin galasına birçok ünlü isim katıldı.

İbrahim Büyükak’ın yazıp yönetmenliğini üstlendiği, aynı zamanda başrollerini Yasemin Sakallıoğlu ile paylaştığı "Mutluyuz" filmi 29 Aralık’ta vizyona girdi. Filmin dün gece galası yapıldı.

Filmde İbrahim Büyükak ve Yasemin Sakallıoğlu’na Başak Parlak, Anıl İlter, Tolga Evren, Rahmi Dilligil, Buse Kara, Efe Deprem, Banu Fotocan, Camilla Duarte Çakır gibi isimler eşlik ediyor.

Evlilikler üzerine eğlence dolu bir komedi sunan filmin galasına Murat Boz, Oğuzhan Koç, Cemal Can Canseven, İrem Helvacıoğlu, Mert Fırat, İdil Fırat, Hande Subaşı, Burcu Kara, Oğulcan Engin, Reynmen, Onur Buldu, Mustafa Aksakallı, Gökhan Keser, Keremcem, İpek Filiz Yazıcı, Seray Kaya, Atakan Çelik, Seçkin Piriler, Yağmur Yüksel gibi birçok ünlü isim katıldı.

Başarılı Yönetmen İhsan Taş Yeni Sinema Filminin Startını Verdi

Daha önce “Kaçış 1950”, “Temel ile Dursun İstanbul’da”, “Parayı Bulduk” “Dedemin Gözyaşları ve “Filme Gel” gibi sİnema filmleri başta olmak üzere bir çok başarılı projelere imza atan ödüllü yönetmen İhsan Taş, Kalp krizini önlemek amacıyla çektiği kamu spotu ile yeniden gündemde.

Başarılı yönetmen İhsan Taş’ın çektiği kamu spotunda Halil Ergün, Elif Kaya ve çocuk oyuncu Kumsal Vural ile birlikte tüm ekip, projede gönüllü olarak yer aldı.

Bugüne kadar yer aldığı başarılı projelerle isminden sıkça söz ettiren yapımcı ve yönetmen İhsan Taş, yeni bir sinema projesinin cast çalışmalarını sürdürüyor.

Tv’ler de yayınlandığı andan itibaren büyük beğeni toplayan Kamu spotu ile ilgili konuşan başarılı yapımcı ve yönetmen İhsan Taş “Bildiğiniz gibi, gerek Ülkemizde, gerekse de Dünyada, Kalp krizinden hayatını kaybedenin sayısı oldukça fazla, bu konuyla ilgili toplumu bilinçlendirmek ve bir nebzede olsa bunları insanlara duyurmak amacıyla yola çıktık. Bu ve bunun gibi topluma fayda saylayacak projelerde yer almak her şeyden önce insani görevimiz.” diye konuştu.

'İyi Bir Aile Değiliz’ Filmi 9 Şubat’ta Sinemarda

Yapımı Olympos Films’e, yapımcılığı Mustafa Sönmez ve Dilek Aydın’a ait sezonun en ilginç ‘aile’ hikayesini anlatan ‘İyi Bir Aile Değiliz’ filmi 9 Şubat’ta sinema salonlarındaki yerini alacak. Senaryosu ve yönetmenliği Haki Biçici tarafından üstlenilen filmde babalarının beklenmedik ölümüyle kendilerini enteresan olaylar içerisinde bulan bir ailenin hikayesi beyaz perdeye yansıyacak.

Merak uyandıran filmin aile üyeleri arasında Kaan Yıldırım, Erkan Kolçak Köstendil, Şinasi Yurtsever, Sarp Apak, Derya Karadaş, Melisa Doğu, Vedat Erincin, Asiye Dinçsoy, Nergis Çorakçı, Tarhan Karagöz, Yakup Turgut, yer alıyor. Yayınlanan teaser ile dikkatleri üzerine çeken filmin genel hikayesi ise şu şekilde;

Murat, (Kaan Yıldırım) babasının vefatı sebebiyle hayatının en tuhaf aile buluşmasına katlanmak zorundadır. Tüm sülale rahmetliyi köylerindeki aile mezarlığına defnetmek isterken Murat bu adetlerin eskide kaldığını, İstanbul’da bu işi organize edeceğini söyler.

Murat, babasını kaybetmenin üzüntüsü içindeyken, bir de bu hengamede cenaze kaybolur. Artık Murat'ın gözünde tüm aile üyeleri şüpheli durumdadır! İlaçlarını içse aslında iyi çocuk olan kuzen Hızır (Erkan Kolçak Köstendil), rahatsız edici şekilde yardım sever diğer kuzen Sinan (Sarp Apak), ailenin ayaklı gazetesi Çiçek (Derya Karadaş), işbirlikçi kapıcı (Şinasi Yurtsever) ve tüm diğer garip aile üyeleri , 24 saat süren bu hengamede Murat'ı giderek çileden çıkartırlar.

‘İyi Bir Aile Değiliz’ 9 Şubat’ta sinemalarda gösterime girecek.

Aybüke Sarıkaya Yeni Filme Hazırlanıyor

Bugüne kadar yer aldığı projelerde sergilediği başarılı performansıyla isminden sıkça söz ettiren Aybüke Sarıkaya, çok yakında yeni bir sinema filmi için kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor.

Başarılı oyunculuğuyla olduğu kadar, büyülü güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çekmey başaran güzel oyuncu, çocukluğundan beri hayalini kurduğu oyunculukta hedefine emin adımlarla ilerliyor.

Daha yeni, bir klipte gördüğümüz güzel oyuncu Aybüke Sarıkaya “En büyük arzum, çocukluğumdan beri hayalini kurduğum oyunculukta, kalıcı projelerde yer almak ve günün birinde gerek yurt içi, gerekse de yurt dışından ödüller alarak ülkemi en güzel şekilde temsil etmek” diye konuştu.

“Öteki” Tiyatro Oyunu Seyircisiyle Buluşmaya Hazırlanıyor

Emin Alper’in dünyaca ünlü yazar Dostoyevski’nin aynı adlı eserinden sahneye uyarladığı ilk tiyatro oyunu “Öteki” için geri sayım başladı.

Duyurulduğu günden bu yana merakla beklenen “Öteki” 12 Ocak’ta Maximum Uniq Hall’da prömiyerini yapacak. Kadrosunda Cem Yiğit Üzümoğlu, Erdem Şenocak, Derya Karadaş ve Gökhan Yıkılkan’ı buluşturan oyunun afişi de geçen günlerde beğeniye sunuldu.

Luz Yapım’ın prodüksiyonunu üstlendiği oyun prömiyerin ardından, 31 Ocak, 1-2 Şubat tarihlerinde Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde yeniden tiyatroseverlerle buluşacak.

“Öteki”, 16 ve 17 Şubat’ta Caddebostan Kültür Merkezi’nde, 29 Şubat’ta ise Maximum Uniq Hall’da sahnelenmeye devam edecek

‘ Aşk Mevsimi’ 2 Şubat’ta Sinemalarda

Yapımcılığını ve yönetmenliğini Murat Şeker’in üstlendiği, senaryosunu Ali Tanrıverdi ile Murat Şeker’in birlikte kaleme aldığı bir Sugarworkz yapımı olan ‘Aşk Mevsimi’ 2 Şubat’ta sinemalardaki yerini alacak. Dilan Çiçek Deniz ve Cem Yiğit Üzümoğlu’nun başrollerini paylaştığı Aşk Mevsimi yürek burkan hikayesiyle seyircileri naif bir aşk yolculuğuna çıkaracak.

‘Şirin’ ve ‘Ali Yaman’ın genç yaşlarda Bozcaada’da başlayan macerası yıllar ilerledikçe içinden çıkılmaz bir hal alır. İkisinin de farklı anlarda hissettiği aşk mevsimleri bir türlü aynı anda gerçekleşmez. İzleyenlerin kendi hayatlarından izler de bulacağı Aşk Mevsimi, yılın aşk filmi olmaya aday.

Başrollerini Dilan Çiçek Deniz ve Cem Yiğit Üzümoğlu’nun paylaştığı filmin kadrosunda Fırat Tanış, Duygu Sarışın, Hakan Bilgin, Ertuğrul Postoğlu, Lila Gürmen, Mert Asutay, Çiçek Dilligil, Murat Karasu ve Perihan Savaş gibi birbirinden başarılı ve usta isimler yer alıyor.

Şirin ve Ali Yaman’ın Bozcaada’dan İstanbul’a uzanan aşk hikayesi izleyicilere hem romantik hem de çarpıcı dakikalar yaşatacak. ‘ Aşk Mevsimi’ 2 Şubat’ta sinemalarda seyircisiyle buluşacak.

46 Kilo Veren Usta oyuncu Halil Ergün'den Zayıflama Tiyoları

Usta oyuncu Halil Ergün, son zamanlarda hakkında çıkan “Mide ameliyatıyla zayıfladı” haberlerine açıklık getirdi. Halil Ergün, kendi yaptığı özel diyet ve yaklaşık üç aydır Tamay Akademide meridyen terapi seansı programıyla ameliyatsız, ağrısız, iğnesiz sağlıklı bir şekilde 46 kilo vermeyi başardı.Yapımcı ve yönetmen arkadaşı İhsan Taş vesilesiyle Tamay Çelik ile tanıştığını belirten usta oyuncu Halil Ergün “Ben Meridyen terapisine başladıktan sonra ben kendi vücudumu yeniden keşfettim ve vücudumla yeniden barıştım” diye konuştu.