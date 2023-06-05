Bilecik

OSMANLI Ocakları Teşkilatı bünyesinde kurulan Ocak Partisi, ilk ziyaretini Bilecik’te Ertuğrul Gazi Türbesi’ne yaptı. Ocak Partisi'nin belgesini aldıklarını açıklayan Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, partinin vizyon ve misyonunun geniş olduğunu belirten açıklamasında İYİ Partili kardeşlerini de ocağa davet etti.

Partisinin vizyonuna dair açıklamalarda bulunan Canpolat, "Ocak Partisi'nin vizyon ve misyonu çok geniştir. Bu teşkilatta her İYİ Partili kardeşimizi ocağa davet ediyorum yuvalarına dönsünler ocağa dönsünler" dedi.

“Milletimizin birlik, beraberlik ve bütünlüğünü her ölçülerde koruyup kollayacak bir siyasi parti geldi”

Açıklamasının devamında Canpolat,” Ocak Partisi bütün kitleleri bir yuvada toplayıp onu var etmek için kurulmuştur. Ocak Partisi'nin ilke ve inkılapları vardır. Ocak Partisi'nin vizyon ve misyonu çok geniştir. Bu teşkilatta her İYİ Partili kardeşimizi ocağa davet ediyorum yuvalarına dönsünler ocağa dönsünler. Türkiye biliyorsunuz yakın bir tarihte seçim gerçekleştirdi. Bu seçimle bir millet ittifakı, bir de Cumhur İttifakı oldu. Ocak Partisi bugün itibariyle Osmanlı ocakları ile birlikte bir ve beraber kardeş teşkilattır. Osmanlı üyeleri tarafından kurulmuş bir siyasi partidir Ocak Partisi. Milletimizin birlik, beraberlik ve bütünlüğünü her ölçülerde koruyup kollayacak bir siyasi parti geldi. Bu ocak milletimizin ferasetini milletimizin tüm değerlerini koruyup kollayacaktır" dedi.

“ Söğüt birleştirir. Söğüt dünyaya mühür vurmuş bir markadır.”

Canpolat ayrıca ilk ziyaretini Söğüt'e yapmasının nedenini şöyle açıkladı:

"Osmanlı Ocakları'nın kurmuş olduğu bir siyasi partinin adı da üzerinden belli ocak. Söğüt bir ocaktır, yuvadır herkesi birleştirir burada bütün siyasi parti seçmenlerine hatta yöneticilerine dahi kapısı açıktır. Söğüt birleştirir. Söğüt dünyaya mühür vurmuş bir markadır. Bizlerin niyeti yeniden dünyaya mühür vurmak değildir, niyetimiz haddimizi biliyoruz ve biz toz almış bu mührün üzerindeki o tozları temizlemeye geliyoruz. O vurulan mührü gün ışığına çıkarmak için Ocak Partisi'nde Osmanlı ocaklarında faaliyetler yürüteceğiz. O yüzden söğüt bizim için önem arz ediyor söğütsüz bir ocağın tütmesi söz konusu değildir geçmişini bilmeyen bugünün değerini bilemez bu yüzden söğüt bizim için çok önemli" dedi.

“Erdoğan’ı lider kabul ediyoruz”

Söğüt’teki ziyaretlerinin ardından Ankara ve Anıtkabire gideceklerini belirten Canpolat,” İktidarın güzel yapmış olduğu işleri her zaman destekledik desteklemeye devamda edeceğiz ama yanlış olursa da susmayacağız. Erdoğan'ı lider kabul ediyoruz, Ocak Partisi'nin parti programında dahi Erdoğan'ın ismi var. Onun Türkiye davası desteklenecek ibaresi var. Ama bu demek değil ki AK Parti’nin hatalarını konuşmayalım, bu demek değil ki bir bakanımız yanlış bir şey yaptığında onu hemen dile getirmeyelim. Yanlış bir şey olduğunda bunu dile getirip de bunun düzelmesi için kamuoyuna faydalı bir şekilde bunu arz edip bu yanlıştan vazgeçirelim hep beraber bu katkıyı sağlamak amacımız. O yüzden biz kayıtsız şartsız devletimizin ve özellikle milletimizin yanındayız. Millet neyi arzu ediyorsa neyi talep ediyorsa bu yüzden milletin tarafında kalacağız" dedi.

HABER:SELÇUK BULUT