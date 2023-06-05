ANKARA

Seçimlerin ardından istifalarını sunan CHP MYK üyeleri son kez toplanmıştı. Kılıçdaroğlu’nun kurul üyelerine teşekkür ettiği toplantı bitti. Toplantının ardından merakla beklenen yeni MYK üyeleri belli oldu.

Yeni MYK’nın tam listesi şöyle:

o Ahmet Akın: Yerel yönetimler

o Aylin Yaman: Sosyal politikalar

o Aysu Bankoğlu: Tanıtım ve halkla ilişkiler

o Bülent Kuşoğlu: İdari ve mali işler

o Devrim Barış Çelik: Bilgi ve iletişim teknolojileri

o Eren Erdem: Sosyal medya yönetimi

o Faik Öztrak: Ekonomi politikaları-parti sözcüsü

o Hasan Efe Uyar: İşçi sendikaları, STK ve meslek kuruluşları

o Lale Karabıyık: İşveren örgütleri

o Neslihan Hancıoğlu: Genel sekreter

o Semra Dinçer: Doğa hakları

o Tahsin Tarhan: Yurt dışı örgütlenme

o Yunus Emre: Bilim-yönetim ve kültür platformu

o Zeynel Emre: Hukuk ve seçim işleri

HABER:SELÇUK BULUT