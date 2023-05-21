ANTALYA- Deniz, doğa ve kültür turizmine yıllardır ev sahipliği yapan Kaş, geçen yıl ilkini gerçekleştirerek tanıştığı Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresine ikinci kez ev sahipliği yapacak. 100’ü aşkın bilim insanının kayıt yaptırdığı kongre Kaş Belediyesi ile Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi’nin destekleriyle gerçekleştirilecek. Kongre Düzenleme Kurulu, TAM 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi’nin bu yıl Cumhuriyetin yüzüncü yılına armağan edildiğini duyurdu. Sosyal bilimlerin her alanından Türkçe ve İngilizce çalışmaların kabul edildiği kongreye, katılımcılar yüz yüze veya online olarak katılabilecek. Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş’ın da katılacağı açılış oturumunda Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas ile Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Poyraz Gürson çağrılı konuşmacı olarak yer alacak.

PATARA ANTİK KENTİ GEZİLECEK

Kongre kapsamında Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Arş. Gör. Tolgahan Tiktaş, bağlama dinletisiyle katılımcılara keyifli anlar yaşatacak. 21 Mayıs Cumartesi günü ise Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyelerinden Yazar Ekin Kadir Selçuk, “Gençlik Güzel Şey” kitabını okurları için imzalayacak. Tarih, doğa ve bilimin buluşacağı kongre, 21 Mayıs Pazar günü Patara Antik Kenti gezisiyle son bulacak.

HABER: MERVE ELÇİ