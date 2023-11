Haber: Damla Oya Erman

Swarthout, popüler sanat tarihine ilham veren sosyal medya hesabı Weird Medieval Guys'in araştırmacısıdır ve 2022'nin Nisan ayında @WeirdMedieval kullanıcı adıyla yayınlamaya başladığından beri X, eski adıyla Twitter'da neredeyse 700.000 takipçi toplamıştır. Şimdi, "Weird Medieval Guys: How to Live, Love, Laugh (and Die) in Dark Times" adlı, yaklaşık olarak 999 MS gibi yaşamayı rehberlik eden mizahi bir kılavuzla kitap yazar.

Hesabı takip etmiyor olsanız bile, sayfalarınızda Swarthout'un el işi çalışmalarını görmüş olabilirsiniz: Onaltıncı yüzyıl el yazmalarından gelen garip, sevimli ve sık ​​sık saçma resimler, neşeli iskeletler ve solgun melekler, garip çizilmiş hayvanlar ve sıradan insanların günlük işleri - bunlar popüler memelere dönüşmüştür. İlginç yüzen bebekler, kendini bıçaklayan bir şövalye "Dışarıdayım" yazısıyla, ağzında kesilmiş bir penis olan sinsi bir kedi ve belirsiz bir şekilde cinsel kılıç dövüş taktiklerini sergileyen iki erkek.

Yeni kitabında Swarthout, okuyucuları aynı zamanlı mizahla Orta Çağ'da yaşamaya rehberlik eder, daha geniş bir Orta Çağ kültürünü çağdaş bir bakış açısıyla anlamalarına yardımcı olur. İsminiz ne olurdu? Ratbald mı? Wulfwynn mi? Belki de sadece Guy?

Astrolojik işaretiniz kadar önemli olan bir koruyucu aziz seçebilir ve bölgenizdeki sıcak Orta Çağlı bekarları bulabilirsiniz; anlaşmazlıkları dövüşle çözmeyi öğrenin (erkek ve kadın arasındaysa, erkek oyun alanını seviyelendirmek için göğüs derinliğinde bir çukurda olmalı) veya vahşi doğada zehirli, erkek-aslan-akrep melez manticore'yi nasıl tanımlayacağınızı öğrenin (aptal şapkaları sever).

Swarthout, "Kutsal Topraklardan geri döndüm, kapımın yerinden çıktığını keşfettim. Karımın yan kapıdaki demirciyle taşındığını öğrendim," diye yazdı bu 14. yüzyıl Fransız resmindeki ayrıntı için. Swarthout'a göre, "Bitkiler de tuhaf küçük adamlar olabilir." Bu resim, yüzlere sahip olan İtalyan şifalı otların bir derlemesinin bir parçasıdır ve açıkça durumla ilgili bazı düşüncelere sahip birçok ot bulunmaktadır.

"Swarthout, CNN ile yaptığı bir telefon görüşmesinde," (Orta Çağ'da) üretilen sanatın, genellikle eğitimli sanatçılar tarafından üretilen tarihteki diğer dönemlerden kalan tablolar ve heykellerin aksine, genellikle rahipler ve esnaf tarafından yazılmış aydınlatılmış el yazmalarından kaynaklandığını söyledi. zorunlu olarak dönemin sanatsal geleneklerini takip etmiyorlardı.

"Bu neredeyse günlük hayattaki insanların iç dünyasına bir bakış gibi," dedi Swarthout, "bu da birçok sanat tarihinde bulamayacağınız bir şey."

Çağımız Orta Çağ'dan oldukça farklı olabilir - çünkü sonuçta, Twitter'da 9. yüzyıl köylüsüne bir viral sanat tarihi memesini açıklayabilir misiniz? Ancak her resmin mizahıyla biraz düzleşir. Swarthout, yüzyıllar önceki insanların da resimlerin bazılarından aynı şekilde zevk aldığını hayal ediyor, küçük bir kedi tereyağı çırptığı bir tasvir gibi.

"Siz ona bakabilir ve onun o zamanlar için de aynı kadar komik ve sevimli olduğunu hayal edebilirsiniz," dedi. "Bu tür resimler, yüzlerce yıl önce yaşamış insanlarla bağlantı kurmanın eğlenceli bir yoludur."