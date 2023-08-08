İstanbul

Ülkedeki seçim komisyonu, 30 Temmuz'da yapılan referandum oylamasında halkın yüzde 95'nin anayasa değişikliğine onay verdiğini bildirdi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Cumhurbaşkanı Touadera'nın yeniden aday olabilmesine olanak tanıyan anayasa referandumu sonuçları, muhaliflerin yoğun tepkisine neden oldu.

Oylama sonuçlarının açıklanmasının ardından muhalif partiler ve bazı sivil toplum kuruluşları, referandumu, Touadera'yı ömür boyu iktidarda tutmak için "tasarlanmış bir anayasal darbe" olarak gördüklerini açıkladı.

Anayasa değişikliğini, mevcut Cumhurbaşkanını "ömür boyu görevde tutmaya" yaradığı ve şeffaflıktan yoksun olduğu gerekçesiyle muhalifler boykot etmiş, halkın oylamaya katılımı yüzde 10 civarında kalmıştı.

Referandum öncesinde yüzlerce Wagner paralı askerinin ülkeye geldiğini vurgulayan muhalifler, Touadera'nın referandumu Wagner desteğiyle kazandığını öne sürüyor.

Ülkedeki maden yataklarının işletilmesinden Cumhurbaşkanının güvenliğine kadar birçok alanda etkin olduğu ileri sürülen Wagner güçlerinin, oylama öncesi ülkeye yoğun sevkiyat yaparak mevcut Cumhurbaşkanına destek verdiği ileri sürülmüştü.

Cumhurbaşkanına parlamentoyu feshetme yetkisi de veren anayasa değişikliği referandumunun sonuçları, iktidardaki Birleşik Kalpler Partisi tarafından memnuniyetle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Faustin Archange Touadera, ülkedeki 2 dönem adaylık sınırı nedeniyle bir sonraki seçimde aday olamayacaktı.

AA