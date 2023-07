MİLANO- Pirelli, İngiliz performans markası Lotus’un ilk elektrikli hiper SUV modeli Eletre’nin orijinal ekipmanı olarak 10 farklı lastik için homologasyon aldı. Ön ve arka lastiklerinin farklı ebatta olduğu bu yeni otomobil için Seal Inside teknolojisi içeren ve içermeyen 22 inç (275/40R22, 315/35R22) ve 23 inç (275/35R23, 315/30R23) P Zero versiyonlarıyla birlikte 22 inç P Zero Corsa (275/40R22, 315/35R22) sunuluyor. Bu lastiklerin tümü Eletre’nin dünya standardındaki dinamik performans, mükemmel direksiyon hissi ve her tür sürüş koşulunda menzil ve konfor gibi gereksinimlerini karşılamak için tasarlandı. Bu yeni lastiklere özel geliştirme programının kanıtı olarak LTS işareti ve elektrikli araçların özelliklerini ifade eden teknolojiler paketini tanımlayan Elect işareti lastiğin yanağında yer alıyor.

“Lotus Eletre gibi dinamik bir BEV (batarya elektrikli araç) için yüksek performanslı lastikler geliştirirken her zamankinden daha hızlı ve daha zorlu gerçek bir devrimin yaşandığı bir pazarın ihtiyaçlarını karşılayan yeni çözümler bulmak adına teknolojiyi yeni bir düzeye yükseltmemiz gerekiyordu. Otomobiller gibi lastikler de göründüğünden çok daha çeşitli açılardan değişiyor. Lotus gibi prestij otomobil üreticileriyle çalışmayı önemsiyoruz çünkü bu sayede değişimi birlikte tasarlayabiliyor ve gerçekleştirebiliyoruz.” – Dario Marrafuschi – Pirelli Ürün Geliştirme Direktörü

“Geçtiğimiz aylarda ünlü Nürburgring Nordschleife gibi zorlayıcı pistlerde yoğun testler yaptık. Pirelli ekibi de yeni tam elektrikli ve çok dinamik aracımız için en uygun ve doğru performanslı lastikleri geliştirmeyi başardı.” – Dr. Flavio Friesen – Lotus Teknoloji İnovasyon Merkezi Araç Entegrasyonu Kıdemli Baş Mühendisi, Lotus Teknoloji Araştırma Enstitüsü Genel Müdür Yardımcısı

HABER: EMİR YÜCEL