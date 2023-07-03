İSTANBUL- Kıta genelinde düzenlenen 20 ulusal etkinlikte 9935 Düellocu yarıştı ve şampiyona geçtiğimiz hafta sonu Hollanda'nın Utrecht şehrinde düzenlenen 2023 Avrupa Dünya Şampiyonası Elemeleriyle sona erdi. Bu yılın Avrupa Şampiyonu olan Jessica Robinson, yarışmada ülkesi İngiltere’yi temsil etti ve büyük bir zafere imza attı.

Jessica Robinson Avrupa Dünya Şampiyonası Elemelerinde ilk yedi sırayı alan oyuncuyla birlikte Yu-Gi-Oh! Kart oyununun en prestijli etkinliği olan 2023 Yu-Gi-Oh! Dünya Şampiyonası'na (WCS) katılma hakkı kazandı. Bu oyuncular Yu-Gi-Oh! TCG Dünya Şampiyonu unvanı için yarışacak son 32 Düellocu arasında yer alacak.

Uzun süredir heyecanla beklenen ve dünyanın dört bir yanından en iyi Düellocuları bir araya getirecek turnuva, 2019'dan bu yana ilk kez fiziksel olarak düzenlenmekte. Şampiyona 5-6 Ağustos tarihlerinde Japonya'nın Tokyo şehrindeki Tokyo Big Sight (Tokyo Uluslararası Fuar Merkezi)'ta gerçekleşecek. Yu-Gi-Oh! WCS 2023, Yu-Gi-Oh! TCG, Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS ve ilk kez Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL olmak üzere üç ayrı turnuva içerecek.

HABER: TAYYİP SALİH YILMAZ