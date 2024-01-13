1) Kuluçka ve Kariyer Merkezi:

Gençlerin ve iş arayan herkesin kendini geliştirmesi ve iş sahibi olması için kapsamlı bir Kuluçka ve Kariyer Merkezi kurulacak. Yazılım alanında yetişmiş gençlerin yurtdışındaki firmalarla projeler yapmalarını teşvik edecek merkez, aynı zamanda kendi markalarını yaratmak isteyen girişimcilere danışmanlık hizmeti sunacak. KOSGEB gibi destek kurumları ile işbirliği içinde, kariyer merkezi eğitimden iş sahibi olana kadar destek sunacak.

2) Engelli Dostu Altyapı:

Engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmak adına altyapı düzenlemeleri ve destek programları hayata geçirilecek. Gönen, engelli istihdamına yönelik projelerle örnek bir ilçe olacak.

3) Tarım ve Hayvancılık Projeleri:

Gönen'in tarım ve hayvancılık potansiyeli üzerine odaklanılacak. Toprak analizi yaparak çiftçilere uygun gübreleme ve ekim tavsiyeleri sunulacak. Hayvancılıkta ise yem fiyatlarına destek sağlanacak ve köylerde kooperatifler kurularak devlet teşviklerinden yararlanılacak.

4) Konut Kooperatifleri:

Tarım OSB'nin etkisiyle konut talebinin artması bekleniyor. Düşük maliyetli ev sahibi olma imkanları için konut kooperatifleri oluşturularak, vatandaşların ev sahibi olmalarına destek verilecek.

5) Sağlık Hizmetleri:

Vatandaşların sağlık ihtiyaçlarını karşılamak için özel hastane için uygun arsa belirlenerek, ihale yöntemiyle sağlık imkanları arttırılacak.

6) Esnaf ve Ticaretin Desteklenmesi:

Mevcut esnafın işlerini koruyarak, yeni projelerle alışveriş ve yaşam merkezleri oluşturulacak. Her adımda Gönen'de ticaret yapan esnafın işlerini artırmak öncelik olacak.

7) Ücretsiz Kablosuz İnternet Hizmeti:

Park ve bahçelerde vatandaşların internet kullanımını sağlamak amacıyla ücretsiz kablosuz (WIFI) internet hizmeti verilecek.

8) Turizm Projeleri ve Tanıtım Stratejileri:

Gönen'in turistik potansiyelini artırmak için turizm projeleri ve tanıtım stratejileri geliştirilecek. Özellikle deniz kıyısı bölgelerin canlandırılması ve turistlerin çekilmesi için çalışmalar yapılacak.

9) Organik Tarım Projeleri:

Genç ve kadınlarımızın içinde olmasını arzuladığımız organik tarım için etkileşimli projeler oluşturulup pazar yaratılmasında aktif rol oynanacak.

10) Eğitim Projeleri:

İlkokuldan lise son sınıfa kadar öğrencilere yönelik eğitim projeleri, T3 vakfı gibi kurumlarla işbirliği içinde gerçekleştirilecek. Özellikle kodlama dersleri öne çıkacak.

11) Denizkent Projesi:

Denizkent gibi deniz kıyısı bölgelerin canlandırılması, sosyal tesislerin inşası Gönen'in turistik çekiciliğini artıracak.

12) Otopark ve Bisiklet Dostu Yollar:

Otopark sorununa etkili çözümler bulunacak, bisiklet kullanımı teşvik edilecek yollar oluşturulacak.

13) Çocuk Gelişim Evi:

Okul öncesi çocuklar için etkinlik evleri oluşturularak, çocuklar kaliteli zaman geçirirken ailelere dinlenme ve sosyalleşme fırsatı sunulacak.

14) Kırsal Mahalle İnternet Altyapısı:

İnternet altyapısı olmayan veya zor çalışan kırsal mahallelere hızlı internet sağlanacak.

15) Ulaşım İmkanları:

Kırsal mahallelerdeki ulaşım sorunları için düzenlemeler yapılacak, vatandaşlar daha etkin bir ulaşım ağına kavuşacak.

16) Gençlerin ve Kadınların Katılımı:

İlkokul, ortaokul ve lise gençleri ile projeler yapılacak, onların fikirleri alınarak Gönen'deki eksiklikler belirlenecek. Gençler ve kadınlardan oluşan gruplar, belediye içinde düzenli toplantılar yapacak, değişim ve iyileştirmeler için önerilerde bulunacak.

17) Mahalle İletişim Sistemi:

Mahalleler arası iletişimi güçlendirmek için muhtarlar aracılığıyla vatandaşların sorunları ve talepleri belirlenecek. Vatandaşlar, whatsup ihbar hattı üzerinden sorunlarını iletebilecek.

18) Kişisel İletişim Kolaylığı:

Vatandaşların belediyeye kolayca ulaşabilmesi için etkili bir iletişim sistemi kurulacak.

19) Gönen Çayı Projesi:

Gönen çayının çevresi bisiklet yolları, park ve bahçeler ile güzelleştirilerek şehre yeni bir nefes kazandırılacak.

20) Afet Hazırlıkları:

İlçenin afetlere karşı hazırlıklı olması için acil durum planları ve eğitim programları organize edilecek.

21) Hayvan Hakları ve Barınağı:

Hayvan haklarına saygı gösterilecek, Türkiye'ye örnek bir hayvan barınağı kurularak sokak hayvanları için etkileşimli bir yaşam alanı oluşturulacak.

22) Geri Dönüşüm Projeleri:

Kullanılmış malzemelerin efektif toplanacağı bir geri dönüşüm ekosistemi kurularak çevre koruma çalışmalarına önem verilecek.

23) Kariyer Sitesi:

Gönen halkının iş bulma sorununu çözebilmek adına ücretsiz ve aktif bir kariyer sitesi kurularak işverenlerle iş arayanları buluşturacak.

24) Turizmi Canlandırma Projeleri:

ADAC üyeliği alınarak Avrupalı karavan turistleri bölgeye çekmeyi hedefleyen projeler hayata geçirilecek. Ayrıca, jeotermal kaynakları kullanarak çevre dostu kamp alanları ve sürdürülebilir kamping tesisleri oluşturulacak.

Orhan Sarı, bu projeleriyle Gönen'i daha yaşanabilir, kalkınmış ve sosyal imkanları zengin bir ilçe haline getirmeyi amaçlıyor. Ak Parti'nin aktif kadın kolları ve gençlik kollarıyla birlikte, Gönen halkının ihtiyaçlarını titizlikle analiz edip çözüme kavuşturmayı hedefliyor.