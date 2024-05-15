Ordu Kadınlar Plajı Nerede, Nasıl Gidilir? İşte, Ordu Perşembe Kadınlar Plajı Yorumları

Ordu Kadınlar Plajı, geniş kumsalı ve berrak deniziyle öne çıkar. Tatilciler, burada masmavi sularda yüzmekten ve doğanın tadını çıkarmaktan büyük keyif alırlar. Plaj, özellikle kadınların tercih ettiği bir nokta olup, sakin ortamı ve güvenliğiyle bilinir. Burada dinlenmek ve doğayla iç içe zaman geçirmek, ziyaretçilere unutulmaz anılar yaşatır.

Ordu Kadınlar Plajı Nerede?

Ordu Kadınlar Plajı, Ordu'nun Perşembe ilçesinde, Çerli Mahallesi'nde yer almaktadır.

Google Haritalar adresinden plajın konumuna ulaşabilirsiniz.

Ordu Kadınlar Plajı'na Nasıl Gidilir?

Ordu Kadınlar Plajı'na özel araçla, toplu taşıma ile veya taksi ile ulaşabilirsiniz.

Özel Araçla:

Ordu şehir merkezinden plaja arabayla yaklaşık 15 dakikada ulaşabilirsiniz. Plaja ücretsiz park yeri mevcuttur.

Toplu Taşıma ile:

Ordu şehir merkezinden Perşembe minibüslerine binerek plaja ulaşabilirsiniz. Minibüsler yaklaşık her 30 dakikada bir kalkmaktadır. Plaja minibüsle yaklaşık 20 dakikada ulaşabilirsiniz.

Taksi ile:

Ordu şehir merkezinden taksi ile plaja yaklaşık 10 dakikada ulaşabilirsiniz.

Ordu Kadınlar Plajı Yorumları

Ordu Kadınlar Plajı, temiz ve bakımlı bir plaj olarak bilinmektedir. Plajda şezlong, şemsiye, duş ve WC gibi imkanlar mevcuttur. Plajın denizi ise oldukça temiz ve berrak.

Bazı kullanıcılar plajın kalabalık olabileceğini ve gürültülü olabileceğini belirtmişlerdir.

Ordu'da Görülecek Diğer Yerler

Ordu'da Kadınlar Plajı'na ek olarak şunları da görebilirsiniz:

Ordu Teleferik

Ordu Kalesi

Kurşunlu Şelalesi

Çambaşı Şelalesi

Yason Burnu

Gölköy Tabiat Parkı

Perşembe Yaylası

Çambaşı Yaylası