Haber: Mert Osman Erman

Teksas'tan Demokrat Parti yönetimindeki ABD şehirlerine binlerce göçmen, tartışmalı bir düzenleme kapsamında gönderildi.

Kız çocuğu güney Illinois'deki bir hastaneye götürüldü ve perşembe günü ölü ilan edildi.

Teksas yetkilileri ölümünü cuma günü doğruladı, ancak daha fazla detay paylaşmadılar.

Otobüs, Meksika sınırındaki Brownsville şehrinden hareket etti. Otobüsün eyaleti terk etmeden önce yolcuların ateşi ölçüldü ve herhangi bir tıbbi durumu olup olmadığı soruldu, Teksas yetkilileri söyledi.

Yetkililer, kızın sağlığının kötüleştiğinin fark edilmesi üzerine otobüsün "kenara çekildiğini ve içerideki güvenlik görevlilerinin 911'i aradığını" söyledi.

Teksas Acil Durum Yönetimi Bölümü'nden yetkililer "her can kaybının bir trajedi olduğunu" ifade etti.

Teksas Cumhuriyetçi valisi Greg Abbott, geçen yıl "Operasyon Yalnız Yıldız" politikaları çerçevesinde 30 bin den fazla göçmeni Demokratlar tarafından yönetilen şehirlere gönderdi.

Geçen ay, ABD Adalet Bakanlığı, Bay Abbott'u Meksika'dan ABD'ye göçmenlerin girişini engellemeyi amaçlayan Rio Grande nehri üzerine yerleştirilen yüzen bir engeli kaldırmayı reddettiği için dava etti.

En son trajedi, Teksas'taki bir ABD sınır devriye sitesinde sekiz yaşındaki bir kız çocuğunun ölümünden haftalar sonra geldi.

Venezuela'nın mülteci krizi dünyanın ikinci en büyüğüdür. 2015'ten bu yana 7 milyondan fazla Venezuelalı ülkenin siyasi ve ekonomik sorunları nedeniyle ayrıldı.