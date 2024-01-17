Haber: Damla Oya Erman

OpenAI'nin bu kısıtlamaları, taklit etmeye de uzanıyor. Şirketin açıklamasına göre, kullanıcılar politik adaylar veya ABD seçimlerini yöneten eyalet sekreterleri gibi devlet kurumları ve yetkililerini taklit eden sohbet botları oluşturamayacak.

Bu açıklama, yapay zekanın demokratik süreci bilgisayar üretilmiş yanlış bilgi ile nasıl sarsabileceği konusundaki eleştirilere karşı önlem almaya çalışan OpenAI'in yaklaşımını ortaya koyuyor. Zaten bu seçim döngüsünde kullanılan yapay zeka, sahte görüntülerin yayılmasında kullanılmıştı.

OpenAI'in bu politikaları, diğer büyük teknoloji platformları tarafından benzer şekilde uygulanmış olanlara paralel. Ancak OpenAI, daha büyük olmasına rağmen, seçim bütünlüğü ve içerik moderasyonuna büyük ekipler ayıran sosyal medya şirketleri gibi kendi kurallarını uygulamakta zorlandıklarını gösteren bir geçmişe sahip. OpenAI de benzer zorluklarla karşılaşabilir ve federal düzenleme eksikliği, şirketlere sadece güvenmek zorunda bırakılan bir kamuyu ortaya çıkarıyor.

Büyük Teknoloji platformları arasında, generatif yapay zeka tarafından oluşturulan "deepfake" adı verilen yanıltıcı içerikle ilgili olarak yavaşça bir dizi politika belirginleşiyor.

Meta, geçen yıl generatif yapay zeka araçlarını reklamlarında kullanmamayı ve politikacılardan reklamlarında herhangi bir yapay zeka kullanımını açıklamalarını istemeyi taahhüt etti. YouTube da tüm içerik üreticilerinden videolarının "gerçekçi" ancak manipüle edilmiş medya içerip içermediğini, yapay zeka kullanarak da olsa, açıklamalarını talep etti.

Farklı kurallar setleri, farklı senaryolar altındaki farklı içerik üreticilerini kapsayan, yapay zekanın politikada nasıl kullanılması gerektiğini veya kullanılması gerektiğini düzenleyen evrensel bir standart olmadığını vurgular.

Federal Seçim Komitesi şu anda "diğer adayları veya siyasi partileri sahtekârlıkla temsil etmek" konusundaki ABD düzenlemelerinin yapay zeka tarafından oluşturulan içeriklere uzanıp uzanmadığını değerlendiriyor, ancak henüz bir karar vermedi.

Kongre'de bazı yasama organları, tüm politik kampanyalarda yapay zekanın aldatıcı kullanımına ulusal bir yasağı önerdiler, ancak bu yasa henüz ilerleme kaydetmedi. Yapay zekadaki koruma korkularda, Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, seçimlerde yapay zekanın acil bir öncelik olduğunu belirtti ancak geçen yılın büyük bir bölümünü teknolojiyi yasama için hazırlık yapmak amacıyla senatörlere kapalı kapı toplantıları yaparak geçirdi.

AI deepfake'lerin düzenlenmesi konusundaki belirsizlik, bazı kampanya yetkililerini telaşlandırıyor. Örneğin, Başkan Joe Biden'ın yeniden seçim kampanyası, uydurma medya ile nasıl başa çıkılacağına dair hukuki bir oyun kitabı geliştirmek için çalışıyor.

"İdea, elimizde o kadar çok şeyimiz olmalı ki, karşılaştığımız hipotetik duruma bağlı olarak farklı durumlarla başa çıkabilmeliyiz," dedi Biden kampanyasının genel danışman yardımcısı Arpit Garg, önceki bir CNN röportajında, kampanyanın ABD mahkemelerine veya yabancı disinformasyon aktörleriyle mücadele etmek için ülkeler dışındaki düzenleyicilere başvurabilecek "şablonlar ve taslak dilekçelerin hazır" olacağını ekledi.

Teknoloji platformlarının seçimlere olan etkisi konusunda hazır olduklarını iddia etmelerine rağmen, şirketlerin bunu tam anlamıyla gerçekleştirebileceklerine dair güven yok.