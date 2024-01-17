Haber: Damla Oya Erman

Salı günü alınan karar, Apple'ın 2022'de App Store üzerinden geliştiricilerin elde ettiği tahmini 1.1 trilyon dolarlık geliri etkileyebilir. Şirket, genellikle dijital mal ve hizmetlerin uygulama içi satın alımlarından %30 komisyon alıyor, ancak bazı durumlarda bu oran %15'e düşebiliyor. Bu karar, Apple'ın bu gelir kaynağındaki payını ciddi şekilde etkileyebilir.

Yüksek Mahkeme'nin kararı, Apple'ın iOS uygulamalarındaki geliştiricileri App Store dışındaki ödeme kanallarına yönlendirmelerini engelleme çabalarına darbe vuruyor. Şirketin bu tür uygulamalara müdahale etmesini yasaklayan bir ülke çapında yasak, Epic Games'in "Fortnite" davası sonrasında ortaya çıkan bir dizi değişikliği de yansıtıyor.

Kararın temelinde, Apple'ın uygulama içi işlemlerde ödeme yapılırken iPhone üreticisinin özel ödeme kanallarını kullanması durumunda talep edebileceği karlı ücretler bulunuyor. Bu, Apple'ın app store şartlarına karşı çıkan bir mahkeme kararıdır.

Apple, App Store'da "anti-yönlendirme" dilini içeren bir madde ekleyerek geliştiricileri kendi ödeme sistemini atlamaktan alıkoymaya çalışıyordu. Ancak mahkeme kararı, bu maddenin uygulanmasını yasaklayarak Apple'ı kısıtlamaktadır.

Kararın Epic Games davasına dahil olmayan geliştiricileri de etkileyebilecek kadar geniş kapsamlı olduğunu savunan Apple, mahkemenin kararının anayasaya aykırı olduğunu iddia etti. Ancak Yüksek Mahkeme, bu iddiayı inceleme kararı almadı.

Apple'ın rakibi Google, geçtiğimiz ay federal bir jürinin Google'ın app store'unun federal tekel karşıtı yasaları ihlal ettiğine karar verdiği bir dava yaşadı. Ancak bu durum, Apple'ın app store'u ile Google'ın app store'u arasındaki farklı muamelelere dikkat çekiyor. Apple'ın app store'u, mahkemeler tarafından bir tekelci olarak görülmemiş olsa da, Google'ın app store'u federal antitröst yasalarına aykırı bulunmuştur.

Bu kararın ardından Apple'dan henüz bir açıklama gelmedi. Ancak Epic Games CEO'su Tim Sweeney, Twitter benzeri bir platformda yaptığı açıklamada, mahkemenin başvurusunu reddetmesinin Epic'in Apple'ın app store'unu açma mücadelesi için "üzücü bir sonuç" olduğunu ancak hayatta kalan yasağın app yapımcılarına "ABD müşterilerine web üzerinden daha iyi fiyatlar hakkında bilgi verme" izni vereceğini belirtti.