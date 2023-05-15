HABER: DİNÇER KARACALAR



Tüp Bebek (IVF) tedavi yöntemi; günümüzde çocuk sahibi olamayan çiftlere uygulanan, başarı oranları en yüksek tekniktir. Mesleğinin ilk yıllarından bu yana, başarılı tüp bebek uygulamalarının sonucunda, anne ve babalara minik bebeklerinin kalp atışlarını dinleten, yüzlerce çiftin mutluluk gözyaşlarına şahit olan, ebeveyn olma yolunda mücadele eden çiftlerin en büyük destekçisi olan Op. Dr. Serpil Kırım, tüp bebek tedavisi ile gebe kalan çiftlerin gebelik takiplerini yapıyor ve doğum süreçlerine eşlik ediyor. Anne adayı olarak en hassas döneminiz gebelik sürecinizdir ve Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Serpil Kırım, bu süreçte sizinle beraber aynı duyguları paylaşmakta, gebelik süreci dışında da yaşadığınız psikolojik durumlar özelinde çeşitli destekler vermektedir. Op. Dr. Serpil Kırım, gebe bir anne adayının hassasiyetinin ve kadınsal konuları ilgilendiren hastalıklarda, kadınlarda oluşabilecek ruhsal duygu değişimlerinin bilincinde olup, tek bir tedavi yöntemine bağlı kalmadan, hastalığı bir bütün olarak ele alıp tedavi etmektedir.

Kadınların hayatlarında bazı dönüm noktaları vardır; onları değişten, dönüştüren ve hayata karşı yeni bir gözle bakabilme yetisi kazandıran…



Anne adayını tedaviye sürecine, hamileliğe ve hayatının yeni dönemine hazırlamak için doğum öncesi psikoterapi hem hamileliğe karar verme hem de doğum öncesi tüp bebek tedavi süreci döneminde çok etkili bir rehber olabilmektedir.



Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Serpil Kırım; Bütüncül psikoterapi başlığı altında; aile danışmanlığı, cinsel terapi bireysel danışmanlık ve doğum öncesi psikoterapi gibi alanlarda danışmanlık yapmaktadır.

Tüp bebek tedavisi, fiziksel olarak zorlayıcı ve duygusal olarak yorucu bir süreç olabilir. Hastaların tedavi sürecinde kaygı, stres ve depresyon gibi zorlu psikolojik durumlarla karşılaşabilecekleri de bir gerçektir. Bu nedenle Op .Dr. Serpil Kırım hastalarının bu zorlu süreçte psikolojik destek almalarına yardımcı olmaktadır.

Op. Dr. Serpil Kırım tüp bebek tedavisi ve bütüncül psikoterapi uygulamalarıyla başarılı sonuçlar elde ediyor.

Bütüncül psikoterapi, çiftlerin tüp bebek tedavisi sürecinde yaşayacakları stres, kaygı, üzüntü ve diğer zorluklarla başa çıkmalarına yardımcı olabilir. Bu terapi türü, çiftleri süreci daha iyi tanımalarına, istenmeyen olumsuzlukları değiştirmelerine ve duygusal olarak daha güçlü olmalarına yardımcı olabilir. Ayrıca, çiftlerin tedavi sürecindeki duygusal tepkilerini yönetmelerine yardımcı olarak, tüp bebek tedavisinin başarısını artırmaya da yardımcı olabilir.

Anne adayı olarak en hassas döneminiz gebelik sürecinizdir. Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Serpil Kırım, bu süreçte sizinle beraber aynı duyguları paylaşmakta, gebelik süreci dışında da yaşadığınız psikolojik durumlar özelinde çeşitli destekler vermektedir.

Op. Dr. Serpil Kırım, tedavi aşamasında hastalarıyla özel bir bağ kurduğu gibi, tedavi sonrasında da bu bağı devam ettirmektedir.





