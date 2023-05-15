Op. Dr. Serpil Kırım, Tüp Bebek Tedavisi ve Bütüncül Psikoterapi İle İlgili Yeni Bir Yaklaşım Sunuyor Op. Dr. Serpil Kırım, Tüp Bebek Tedavisi ve Bütüncül Psikoterapi İle İlgili Yeni Bir Yaklaşım Sunuyor

İSTANBUL- Prof. Dr. Yavuz Yörükoğlu “Gençliğin Sırrı: Otofaji” kitabı’nda kronik hastalıklara karşı koruyan bu incelikleri kapsamlı bir şekilde anlatıyor.

“Gençliğin Sırrı: Otofaji” kitabı, aralıklı oruç uygulamasının sebep olduğu otofajinin detaylarına iniyor. Hayata yeniden güzel bir başlangıç yapmak isteyenler için, sağlıklı yaşamın faydalarını kolay ve açıklayıcı bir şekilde anlatırken; aynı zamanda, içinde yer alan örnek menüler ile yemek algısını tamamen değiştiriyor. 

HABER: SELÇUK BULUT