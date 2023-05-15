İSTANBUL- Prof. Dr. Yavuz Yörükoğlu “Gençliğin Sırrı: Otofaji” kitabı’nda kronik hastalıklara karşı koruyan bu incelikleri kapsamlı bir şekilde anlatıyor.

“Gençliğin Sırrı: Otofaji” kitabı, aralıklı oruç uygulamasının sebep olduğu otofajinin detaylarına iniyor. Hayata yeniden güzel bir başlangıç yapmak isteyenler için, sağlıklı yaşamın faydalarını kolay ve açıklayıcı bir şekilde anlatırken; aynı zamanda, içinde yer alan örnek menüler ile yemek algısını tamamen değiştiriyor.

HABER: SELÇUK BULUT