İSTANBUL- 10-15 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan etkinlikte, Türk ve dünya sinemasından 20 film seyirciyle buluşuyor.

Hain darbe girişiminin yıl dönümünde gerçekleşen etkinlik boyunca Atlas Sineması, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi ile Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde filmlerin gösterimi yapılacak. “Darbe, Direniş,Özgürlük” mottosuyla yola çıkan On5Sıfır7 Film Haftası’nın bu yılki teması “Özgürlük”. Kültleşmiş eski yapımlardan günümüze uzanan, farklı coğrafyalarda darbelere ve emperyalizme karşı özgürlük hareketlerini konu alan filmlerden yapılan özel seçki ücretsiz olarak seyirciyle buluşacak.

HABER: ERCAN AYDIN